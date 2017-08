De Charlottesville, NAFTA y cosas peores

Lo ocurrido la semana pasada en Charlottesville, Virginia, me hizo dar cuenta que no hay gente buena asociada al KKK o los neo nazis, definitivamente el odio es odio. Yo por ejemplo odio la cebolla, pero si no es cruda tenemos una tregua y pues me la como, pero la cebolla no solo hace llorar a algunos, generalmente es muy buena para la salud y para cocinar no hay duda.

Así que sin ser afiliado a ningún partido o tener algún oficial elegido que sea santo de mi devoción, puedo afirmar que Mr. Trompas estuvo equivocado con lo que dijo y le debe tanto a sus seguidores como a la gente de este país, una disculpa que no sea de dientes para afuera. Este país es una mezcla de gente de todo el mundo, de diferentes religiones y, hoy día, parece un país que está en medio de nada y esto no es correcto. En este país, no debería haber cabida para grupos de odio, aunque estén protegidos por la constitución y, como le digo muchas veces a mi señora, “me choca que te choque”.

Y por otro lado México, Canadá y EE.UU. están teniendo negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio mejor conocido como NAFTA, en donde el plan de Mr. Trumpas era deshacerse del peor tratado en la historia de este país, según él, hasta que se dio cuenta que Canadá es el comprador número uno de productos gringos y México está en el top 5, entonces pues después de ver que se la había pelado con sus deseos, ahora está tratando de mejorarlo, modernizarlo y ver de qué manera puede USA salir de ganón, ¿más?

El tratado, que tiene más de 23 años de haber sido firmado, tendrá que estar listo antes de las elecciones en México, o sea, para el primer trimestre de 2018.

No están poniendo estos países todas las cartas en la mesa, ya que hasta ahora el sector automotriz ni siquiera se ha mencionado y es que tanto para Canadá como para los United Estates es más barato fabricar en México, por lo que será un punto espinoso para Mr. Trompas, quien quiere acabar con la pérdida de chambas en este país y ahí está el detalle, quién podría pagar más por autos nuevos si ya estaca Brown hacerse de uno.