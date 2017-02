Adolescente acusado por publicar desnudos de su novia tras discusión

Rock Hill, SC.- Un adolescente de Rock Hill fue acusado de explotación sexual tras publicar fotos de una menor de edad desnuda en su página de Instagram, informó la policía.

Según la policía de Rock Hill, los investigadores fueron contactados por el padre de la víctima el martes por la noche, tras ser alertado de las fotos de la chica por un vecino.

Los padres de la menor tomaron capturas de pantalla de los mensajes, incluyendo el nombre de usuario de la cuenta, que se hizo privada poco después de que las fotos fueron reportadas.

Según una publicación del reportero local, Greg Suski, en Twitter el sospechoso fue identificado como Pedro Olivia de 17 años.

