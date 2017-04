Acusado de provocar incendio y escribir nota racista firmada por ‘White America’

Charlotte, NC.- Un hombre afromericano fue arrestado el domingo por provocar un incendio en una tienda de propiedad de inmigrantes especializada en productos del oriente, informó las autoridades.

La Policía de Charlotte arrestó a Curtis Flournoy, de 32 años, quien es acusado de incendio provocado y cometer un crimen de odio en el Central Market de Albemarle Road el jueves por la noche.

El autor del crimen fue identificado gracias a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del local que muestran cómo el sospechoso rompe una ventana de la puerta del comercio y luego lanza al interior un artefacto incendiario.

A Flournoy se le presentaron cargos de quemar un edificio de comercio, daños maliciosos mediante el uso de un material incendiario, infracción de delitos graves, intimidación étnica y cartas anónimas o amenazantes.

En el lugar de los hechos las autoridades encontraron una nota anónima en la cual se le informa al dueño del local que bajo el gobierno del presidente Trump los inmigrantes y refugiados ya no tienen derecho a hacer negocios en Estados Unidos, y pedía que se regresaran a su país de origen.

La nota, escrita según las autoridades por Flournoy, el afroamericano detenido, llevaba la firma “White America”.

