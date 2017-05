Care Ring: Una opción para el cuidado de la salud a precios asequibles

César Hurtado | [email protected]

Charlotte, NC.- Localizada en el Centro de Servicios para niños y familia de Charlotte, Care Ring, una organización sin fines de lucro, se dedica a proveer servicios de salud para las personas sin seguro, con baja cobertura o que no tienen acceso al cuidado de salud de calidad a precios razonables.

A través de tres programas, Low Cost Clinic, Nurse Family Partnership y Physicians Reach Out, Care Ring atiende aproximadamente a más de siete mil pacientes por año, de los que cerca del 80 por ciento son de origen latino.

María Alexandra Medina, nurse practitioner, capacitada para proveer cuidado primario, explicó a este semanario que el servicio que ofrecen se centra en personas que tienen diabetes, hipertensión, citas agudas como gripe, diversos dolores y también servicios de prevención como mamografías, Papanicolaou y laboratorio en general.

“También damos vacunas para adultos y recientemente empezamos con exámenes físicos para niños que, bajo una nueva ley en el estado, requieren presentar un examen médico en el primer año de su cambio de escuela”.

Bajo costo

La clínica de bajo costo brinda atención por un modesto pago. Las citas, que pueden hacerse telefónicamente o en persona, se otorgan por lo regular en una semana, aunque también aceptan pacientes el mismo día, dependiendo de los espacios de atención disponibles.

Marcela Orozco, representante de este programa, indicó que la primera cita tiene un módico costo de $60, “y las citas posteriores se ofrecen por sólo 50 dólares”. Además, dijo, “hacemos exámenes de sangre a un costo muy bajo, en comparación con otras clínicas que ofrecen los mismos servicios”.

Las enfermeras recomendaron realizar un examen físico general anual, “especialmente a partir de los treinta años de edad”, donde se pueda hacer un chequeo general de todos los indicadores de salud y dar seguimiento de prevención de colesterol, presión alta y “otros problemas potenciales que puedan estar relacionados con su historia familiar”.

Madres primerizas

A través del programa ‘Nurse Family Partnership’, Care Ring ofrece servicios de capacitación a las madres primerizas mejorando la salud prenatal, previniendo embarazos posteriores y procurando cuidado postnatal hasta que los bebés cumplen dos años de edad.

Diana Ortiz, enfermera de este programa, aseguró que el servicio es completamente gratuito y para calificar “lo único que se requiere es que tengan menos de 28 semanas de embarazo y que sean residentes del condado Mecklenburg”.

Son más de 2.600 las personas que se atienden en la clínica de bajo costo y miles más que reciben beneficios a través de una red de tratamiento especializado y el servicio a madres primerizas.

Atención para todos

José, quien prefirió no revelar su apellido, dijo a HOLA que al atenderse de emergencia en un hospital y no contar con seguro médico, le dieron el teléfono de Care Ring para solicitar tratamiento. “Me contestaron inmediatamente y, pese a mi condición, me dijeron que no hay problema. ‘Usted véngase que lo atendemos’, me respondieron y me explicaron el costo, que yo sí puedo pagar, y que si había algo más, algo mayor o si debían practicarme algunos exámenes ya veríamos, pero que no me preocupara”, reveló.

Alisha Brown, especialista en comunicaciones y marketing de Care Ring, invitó a la comunidad a tomar los servicios de esta organización. “Estamos para ayudarlos, ofreciéndoles un servicio médico de alta calidad y con una persona que habla su idioma”, afirmó.

Para recibir los servicios de la clínica de atención médica de bajo costo no es necesario presentar documentación de ingresos. La tarifa es fija para todos los pacientes y el costo de exámenes médicos (pruebas en sangre, orina, etc.) también son ofrecidos a precios razonables, de manera que nadie quede sin acceso a atención de salud.

Para mayores informes visite careringnc.org o llame al teléfono (704) 375-0172, donde se le atenderá en inglés y/o español.

CARE RING

601 E 5th St #140, Charlotte, NC 28202

(704) 375-0172

careringnc.com