Cientos de negocios del área de Charlotte muestran su apoyo a ‘Un Día sin Inmigrantes’

Charlotte, NC.- Cientos de comerciantes dijeron “presente”, o mejor dicho “ausente”, a la iniciativa “Un Día sin Inmigrantes” anunciando el cierre de sus negocios durante este jueves 16 de febrero.

En rechazo a las políticas migratorias del presidente Trump y a las recientes operaciones de ICE, la comunidad latina de Charlotte se fue sumando al paro nacional convocado a través de las redes sociales.

Empresarios y dueños de negocios de Charlotte y ciudades circunvecinas se sumaron al movimiento civil, haciendo llegar a la redacción de HOLA su decisión de no trabajar durante todo el día.

La lista de negocios se fue actualizando con la respuesta de nuestros lectores y ya ha superado la cifra de 200 empresas que han mostrado su apoyo a la iniciativa.

Sin embargo, algunas personas también argumentaron que no pueden faltar a una jornada laboral porque necesitan los ingresos o por temor a ser despedidos.

La iniciativa además insta a no llevar a los niños a la escuela, ni realizar ningún tipo de compra.

Una marcha pacífica esta programada en el Marshall Park, donde se espera que asistan una gran cantidad de inmigrantes a partiur del mediodía y hasta las 6:00pm.

NEGOCIOS QUE ANUNCIARON SU APOYO

3D Entertainment

3 Little Stars Landscape

A&N Torres Construction Inc

A Piece of Havana

AA Insurance & tax Services

AA Painting,CO,

Abogado David Petney

Adamary’s Pupuseria

Advance Development Concepts LLC

AE Computadoras (Pineville y Rock Hill)

Ale Hispano Tax Service en Mount Airy

All Bright Painting & Drywal

All Family Dentistry (Dra. Luz Chávez)

Allah Auto Glass

Alma de la Luna Academia de Danza

America’s Real State

Anitas Cleaning

Anthony’s

Andino’s Tires

Ardiente Productions

Arepas Grill Restaurant

Arrowood Dental (Dra. Luz Chávez)

Atlantic Farmer Market

Auto Service Red Line

AveLar Company

Ayuda Hispana Profesional Services

Ayuda Hispana / Americans United Tax

Azteca de Gastonia

Azteca Restaurante

Bakery Ticopan

Bakery Ticopan (Lincolnton)

Bakery Yamilet

Barrios Truck Tire Service INC.

Benitez Trucking Co

Berakah Insurance

Blue Wave Carwash

Boost mobile-pronto

Brothers tae Kwon do

C-Town

C&F Trucking LLC

Camino Real (Greensboro)

Carmen Leris tax center & wireless multiservices

Carniceria morelos en monroe

Carnitas Guanajuato (3 localidades)

Carwax Detail Service

CCS &’ R&C n

Cecil giros internacionales

Centro Mobile

Checks Cashed Plus

Cinco de Mayo en Concord

Cisco Landscape Group

Cocina Latina de Central Av

Compare Foods

Corniceria Alto morelos

Cox Landscape

Cricket Wireless

Cruz Painting

Depo auto sale

Depo Tires

Dina’s Restaurant

Dinney Remodeling Services LLC

Distribuidora Los Primos

Don Juan Bakery

Don Pedro’s Restaurante

E&D Autor Repair

El Bohío Tipico

El Cafetal

El Chapin (Durham)

El Copán Restaurant

EL Duranguense Western Wear

El Mercado Tienda Mexican Monroe, NC

El Rey del Pollo

El Taco Veloz

Elegance Hair Salon

Emma Hair Salon

Estetica Nayeli

F&C General construction inc

Fabian auto service en concord

Felicia’s Beauty Salon

Fiesta Futbol League.

Fiesta Jalisco

Fiesta Mexicana Concord

First Class Painting

Flix Vic Auto Repair

Flores crane services Llc

Fonda La Taquiza

Fonda Las Cazuelas

Formula Euro

G&P contractors

G&G Tires Service

G&Y Computers

GCL Landscape

Genesis Salon

Georges Beauty Salon

Global Sports Indoor Soccer

Henrison Electronics

Hernandez granite and tile

Hidalgo Construction

Hidalguense Super Market

Hispanos Auto Glass Lexington NC

House of Styles

Hrd Siding

Imagine Inc

Imperio Auto Glass Lexington NC

iWireless (Winston Salem)

J Alvarez Framing inc

J.C lawn and landscaping

J.G. painting

J&H trim group

J&R Auto repair

Java Tile

Jimenez Painting

JMS Pressure Washing.

Johanas hair salon in Mount Olive NC

Jugolandia

KEA Flooring Inc.

Klever Auto Repair

La Adelita Tienda Hispana

La Alcancia Salisbury

La Azteca tortilleria monroe nc

La Catracha Restaurant

La Centroamericana

La Fortuna #8

La Guerrerense

la Hidalguense supermarket

La Huasteca

La jalisciense en North Augusta, SC

La lupitas de china grove

la pachuqueña

La Palma Super Market

La Pasadita en Huntersville

La Perlita

La Riviera Marisquería

La Rumba de Cache

la tienda de las maravillas

La tienda Mi pais latino de concord

La Única South Blvd.

La Única Supermarket

Las Americas Rock Hill

Las Delicias Bakery

Las Meras Tortas

Latin Soccer League

Latino Grill

Latino Multiservices

Latorre Insurance

Latorre Law Firm

Lempirita- Sharon West

Lili’s Beauty Salon

Loco’s Tacos

Locust Granite & Tile

Lone Star Painting

Los Reyes de concord

M&D Carpentry LLC

Macias Construction

Marchino Group

Marcos Car Wash

Mariachi North Tryon

MasXMenos

Mayo’s concrete

Mayo’s Farm

Mcneill’s Frame Shop

Meknica Body Shop

Melendez Cleaner

Mexico central foods inc

México Chiquito

Mexico Chiquito 2

MEXITAX

Mi País Latino Supermarket

Mi Tiendita Super Market

Mi Tierrita Sabor Latino

Molinas Auto Repair

Monterrey en Monroe NC

Morazán Central av.

Mr G Auto Service

Mr Gus

Multifajas Latinas

NC Irazu painting

NC Latin Soccer League

New York Pizza South Blvd

Nohemis Nutrition Club

Padillas Latin Services

Paint Studio Ace

Paletería Cocos Locos

Panadería El Quetzal

Panadería Encino

Panaderia la Reyna

Panadería Odalys

Paola Alban Realtors

Paquitos Barber-Shop

Parrillada Che Gaucho

Peluquerías Marinelos

Peluqueria Mexicali

Peña Cargo Express

Peralta salon

Pint Central

Plaza Romeros

Polllos asados el regio

Pollo Royal

Portofinos Italian restaurants

R&Y Mart

Ramírez painting

Re Tax Financial

Realty Plaza Inc

Restaurant Acapulco (Kannapolis)

Restaurante Antojitos Catrachos-

Restaurante Cuscatlán

Restaurante El Agave

Restaurante El Tenampa – Central Ave

Restaurante El Pulgarcito

Restaurante El Veracruz-Pineville

Restaurante Guatelinda

Restaurante La Poblanita

Restaurante La Reina De Las Carnitas

Restaurante Monterrey Matthews

Restaurantes Lempira

Restaurantes Morazan

Rincon Catracho

Rodriguez super market

Salazar Taxes Monroe, NC

Salon de belleza Carlos

Salón de belleza New style

Salón Doña Emma

Salon Xtreme Wheels & Tires

Salón y peluquería America

Salsarita’s

Sandoval Construction

Sandstone Landscape

Sav/Way Supermarket

Señor Taco

Shelby family restauran

Six marketing”

Smit and Yennis Construction

Supermarkets WOW

Supermercado El Rey

Taco Express (Kanapolis)

Tacos el Nevado

Tacos El Regio

Tacos la hidalguense

Tacos La Pava (Hickory)

Tacos Nayarit #1 (Rock Hill)

Tacos Nayarit #2 (Indian Land)

Tacos Nayarit Mexican Grill (Columbia)

Taqueria Hidalgo

Taquería La Casita

Taqueria La Unica

Taqueria Los Altos

Taquería Los Altos

Taquiera Rancho Grande en Cary

The Burrito Factory en N Tryon y S boulevard

The Garage Barbershop (Statesville)

The Loving Group

Tienda La Romeros

Tienda Los Reyes

Tienda Mexicana La Hidalguense

Tienda Mexicana La Pachuqueña

Tienda mexicana Sarita de la wilkinson

Tienda y Taqueria La Raza (Rockinham, NC)

Tiendas Lagos Meat

Tio Chetos (Hickory)

Tire Center

Tortilleria Ely

Tortillería Las Lupitas. N. Tryon y South Blvd

Tortilleria Teresita statesville nc

TRA Automotive and Truck Repair

Tyson Foods en la ciudad de Albertville

Upscale professional cleaning de huntersvill

Villegas Painting

VL Concret

Yvelise Salon

Zapateria Leon (Winston-Salem)