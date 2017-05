Claman ayuda para detener deportación de padre de 3 niños norteamericanos

César Hurtado | [email protected]

Charlotte, NC.- Un desafortunado incidente ocurrido en una fría mañana de diciembre de 2012 cambió la paz que se vivía en el hogar de la familia Ángeles.

Alejandro Ángeles, trabajador de construcción, casado y, en ese entonces, padre de una niña, manejaba una van de trabajo en búsqueda de una dirección cuando fue detenido por la Policía. Dar varias vueltas por el vecindario había despertado la sospecha de un vecino que llamó a los oficiales de la ley para buscar protección.

“Me detuvieron, me pidieron mi ID y les entregué mi pasaporte. Luego, cuando el oficial regresó de su patrulla me dijo que me volteara para revisarme. Cuando terminó, me esposó, me metió en el carro patrulla y me enviaron a la cárcel”, relató Ángeles a HOLA.

Aunque las autoridades sabían que la única falta del joven trabajador era manejar sin licencia de conducir, fue trasladado a las oficinas de Inmigración en Tyvola Road, en donde le explicaron que su detención no era una prioridad, le dieron fecha de corte y lo entregaron a sus familiares.

De nunca acabar

Ángeles buscó ayuda legal y fue agotando todas las posibilidades que le brindaban los consejeros.

Pidió extensiones, permisos e inclusive llegó a firmar su salida voluntaria. “Todos estos años han sido de una angustia increíble, siempre pendiente del próximo paso, de buscar uno y otro abogado que nos diera una esperanza”, dijo a HOLA su esposa Concepción.

Sin embargo, conocer que no era una prioridad de deportación para el gobierno del presidente Obama le daba una relativa tranquilidad, la que hoy ha perdido pues, como afirma Ángeles, “ahora todos somos prioridad”.

El angustiado padre tiene una nueva fecha de corte que su abogado piensa aplazar una vez más. “Pero me ha advertido que mis posibilidades de permanecer en el país son mínimas. Lo más probable es que me detengan y me deporten”, aseguró.

Volver no es solución

Con tres hijos norteamericanos entre los seis años y cuatro meses, y su esposa Concepción, amparada bajo la Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA), regresar a México no es una solución para la familia.

“Allá no hay trabajo ni posibilidades para mis hijos”, asegura angustiado Ángeles, mientras que Concepción confiesa que lloró todo el día que el abogado les dijo que ya casi no había posibilidades y solo un milagro podría mantener a su esposo en el país. Ese mismo día cancelaron el contrato de compra de la casa que estaban a punto de lograr. “Se nos cerraron las puertas. Ahora, en este momentito ya no podemos planear cosas”, subrayó.

Familias Unidas, grupo que vela por la unidad familiar ha acogido el caso y se encuentra trabajando en diferentes estrategias que puedan despertar la atención de toda la comunidad y generar solidaridad con Alejandro Ángeles.

“Él llegó en junio de 2005, de Veracruz, cuando cumplía 17 años. Nunca ha tenido un problema legal, no es un ladrón ni un mal hombre. Es un padre ejemplar que solo busca un mejor futuro para su familia, para sus hijos. Por favor, necesitamos de su ayuda”, rogó Concepción, invitando a la vigilia que se realizará en los exteriores del edificio de Inmigración cuando próximamente se lleve a cabo la audiencia de su esposo.