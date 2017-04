Cocinero José Andrés urge en un rap a Trump a aprobar una reforma migratoria

Washington, 13 abr .- El cocinero español José Andrés publicó hoy un rap en el que insta al presidente, Donald Trump, a aprobar una reforma migratoria, unos días después de cerrar de manera “amistosa” y “confidencial” el litigio que mantenían.

En el breve rap publicado en su cuenta de Twitter, de apenas un minuto de duración y realizado con una aplicación informática, el chef le pregunta “al señor presidente si está dispuesto a dar un paso al frente” y “está listo a aprobar una reforma migratoria”.

Insta, además, a Trump “a cuidar de todas las personas que viven en territorio estadounidense”.

Yo! I made a rap song in #AutoRap by #Smule, and it’s awesome. Listen to it here: https://t.co/JX5Kv3MJGi @realDonaldTrump

