De empresarios hipócritas y cobardes

A la redacción de HOLA Noticias llegó la siguiente misiva, y quisimos compartirla con nuestros lectores.

Hola, mi nombre es Meghan. Soy americana y la orgullosa esposa de un inmigrante mexicano. En primer lugar, quiero dar la gracias a cada empresario, negocio, trabajador y niño que participó en el paro del 16 de febrero. Sepan que yo también participé por mi esposo.

Pasó lo siguiente, hoy viernes 17, mi esposo y yo fuimos a comer a un restaurante mexicano muy conocido. Al llegar, nos dimos cuenta de que el dueño de este lugar no quiso participar en el Día Sin Inmigrantes y mantuvo abierto su local insistiendo en que trabajaran los empleados hispanos, según constató uno de los trabajadores.

Entonces, de acuerdo a mi consciencia, pedí hablar con el dueño por un momento. Cuando el señor llegó a nuestra mesa nos presentamos y me tomé la libertad de preguntarle directamente acerca de su decisión de no participar en la iniciativa de su gente. Su respuesta fue darme varias excusas que no tenían mucho sentido y dejándome entender que su único motivo fue el miedo o la necesidad de encajarse entre los “americanos”. Al darme cuenta de eso, le dije lo siguiente: “Bueno, si a usted no le interesa la presencia hispana en este país, ¿porqué vende comida mexicana en un restaurante decorado de suelo a cielo con adornos e imágenes de México? No cree que será mejor vender hamburguesas y perros calientes si tanto quiere impresionar a los ‘americanos’?” No supo que responder y se retiró rapidamente.

Me da pena ver siempre situaciones así entre la raza. Los mismos hispanos que se vuelven empresarios y consiguen papeles miran a los de más hispanos como personas menos que ellos… Y son los primeros para seguir la corriente de los seguidores de gente como Donald Trump para lucirse mejor para quiénes?

Será por superficiales o por igualados, pues no sé. Solo sé que da pena que exista gente que no le interesa lo que es correcto. Les interesa más encajarse y ser aceptados por gente equivocada. Como americana, déjenme aclarar que somos MUCHOS americanos que apoyamos orgullosamente a los inmigrantes. Mi familia los apoya también. Y cuando yo veo hispanos como el que conocí hoy me da lastima.

Vi a un cobarde tratando de encajar porque tenia demasiado miedo de ser quien es realmente y tenia demasiado miedo de hacer lo correcto. Mis abuelos y mi hermoso estado natal de Vermont siempre me ha enseñado que es importante hacer lo correcto pase lo que pase.

Popularidad es otra forma de decir “perderse en la corriente de otros perdidos” . La gente no se acuerda de los populares. La gente se acuerda de aquel “loco” o “loca” que luchó por los derechos humanos. Se acuerdan de aquel o aquella defensor de los animales o del medio ambiente. Se acuerdan de los hombres que trataron como damas a sus esposas con fidelidad y amor no de los “papi chulos” de mil amantes. Se acuerdan de la mujer mexicana que llegó ser doctora en los Estados Unidos para donar sus servicios a los necesitados y no para hacerse rica y presumida.

No importa quien sea el presidente de este país en este punto. Si queremos cambios positivos tenemos que cambiar nuestras ideas. Si queremos vivir en un país justo, tenemos que ser justos. Si queremos acabar con la violencia, tenemos que dejar de glorificarla en la música y en la televisión. Si queremos un lugar más seguro para nuestras hijas, tenemos que dejar de glorificar y explotar el sexo en la música, televisión y revistas bajo el pretexto de “libertad sexual”; una frase que fue inventada por un hombre para tener siempre a la mujer en mini faldas y sostenes.

Hipócritas somos los que nos quejamos de las violaciones de mujeres pero escuchamos canciones de artistas como el Pitbull quien trata a la mujer como objeto sexual siempre. Hipócritas somos los que lloramos por la violencia en México pero escuchamos corridos. Hipócritas son los que sirven comida mexicana, emplea a hispanos pero trata de igualar lo que él piensa que es “cool” en los Estados Unidos. Ser un pez perdido siguiendo a los demás peces directo hacia la boca del tiburón no es ser “cool”, es ser cobarde y es no tener personalidad propia.

Yo no sé, pero yo prefiero que se acuerden de mi por mi integridad, inteligencia y compasión… No por una repetición de la “chica cool”.

Y otra vez, a todos que si participaron: muchas gracias. Y más para aquellos que ya tienen documentos aquí y aun les importó los derechos de los demás para ir y participar. Eso sí es algo para recordar.