‘Un Día sin Inmigrantes’ en Jacksonville

Por Juana Caputo

Jacksonville, 16 feb.- “Los latinos somos los que sacamos adelante el país”, declaró Jacqueline Alvarado, dueña de La Sabrosa en Jacksonville. Como muchos de los inmigrantes que viven en Estados Unidos, la empresaria hispana decidió sumarse a la protesta “Un día sin inmigrantes”.

La movilización se gestó en las redes sociales. Facebook y Twitter fueron las vias de comunicación encargadas de promover y apoyar la iniciativa.

La finalidad de la campaña es demostrarle al nuevo presidente que sin la presencia de

éstos, se paraliza el país.

La movilización invita a los inmigrantes, legales como indocumentados, a parar. La idea es que no asistan a trabajar, no manden a sus hijos a la escuela, no hagan compras a modo de protesta.

La hondureña, dueña de La Sabrosa, cree que no es justo lo que se está viviendo. “Yo soy hispana y ciudadana de este país, pero para llegar a ello tuve que pasar por lo mismo que muchos de ellos”, dijo y agregó que es importante apoyar a la comunidad.

Por su lado, Roberto, dueño de Pepe Hacienda contó que tanto él como su familia quieren apoyar a la comunidad hispana pero no sabe si es “una causa perdida”. Aquí en Jacksonville no son muchos los locales de inmigrantes que deciden frenar. No es una ciudad donde se encuentren muchos inmigrantes ilegales, por lo tanto, muchos creen que no es necesario. No les afecta directamente.

Igualmente, Roberto comentó que su negocio es de inmigrantes, venden productos que compran los latinos y, por eso y por su condición de inmigrante, ciudadanos desde 2005, decidió sumarse al paro.

“Esperamos que la movilización los golpee y que logren reaccionar. La comunidad latina es muy importante en este país”, dijo esperanzada Jacqueline.“ Esperamos que sean muchos los que se sumen y que valga la pena”, concluyó Roberto.