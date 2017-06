Ejemplo a seguir

Por Mayra Arteaga | [email protected]

Charlotte, NC.- Sonriente y con mucho ánimo, Leslie Ruby Acosta Padilla, una joven nacida en Estados Unidos de origen hondureño, caminaba por los pasillos de su escuela diploma en mano.

La satisfacción en su propio logro fue el mejor regalo que, según ella, pudo dar al esfuerzo que su madre ha hecho para sacar adelante a cinco hijos. Ella es la primera en su familia en ir a la universidad.

Pese a que la vida le ha presentado varios retos difíciles, esta joven ha sabido enfrentarlos y superarlos, sin por ello descuidar sus estudios.

En días recientes se graduó en Harding University High, siendo la cuarta estudiante con mejores calificaciones de todos los estudiantes de su curso. Leslie comenzó desde el noveno grado en el programa Magnet IB (International Baccalaureate), uno de los más fuertes que ofrecen las Escuelas Públicas de Mecklenburg y que prepara a los participantes a concebir el mundo bajo una filosofía global.

Adicionalmente, la joven obtuvo también un diploma del Central Piedmont Community College tras completar un Dual Enrollment Program, que le servirá para adelantar créditos en la universidad en su carrera de preMedicina.

Espíritu de lucha

Leslie comentó que desde pequeña siempre fue una estudiante aplicada y de buenas calificaciones “hasta el octavo grado estuve en clases de honores”, dijo entusiasmada, pero al ingresar a la secundaria decidió optar por el programa IB.

“Puedo decir que el programa IB me ha dado las bases sólidas para conseguir mi meta de convertirme en médico pediatra”, agregó.

Desde que tuvo edad para trabajar, comenzó a hacerlo pues debía ayudar a su madre con los gastos del hogar y el cuido de sus hermanos menores. “Comencé como empacadora en Compare de Arrowood, pero los gerentes vieron mi potencial y en tres años he sido ascendida cuatro veces. Ellos son mi segunda familia”, dijo la graduada, destacando el apoyo de sus jefes durante todo este tiempo.

“Deportaron a mi papá”

Una de las dificultades más grandes que Leslie y su familia enfrentaron fue la deportación de su padre, hace más de una década. “En ese momento nos cambió todo. Nuestro concepto de familia, nuestra calidad de vida, la ausencia de mi padre y la de mi madre que debió comenzar a trabajar varios turnos para poder sostenernos”, recordó la estudiante.

La joven dijo a HOLA que en aquellos días era muy doloroso ver a sus compañeros acompañados de sus padres a la hora de recibir reconocimientos en la escuela. “A mi me tocaba estar sola pues mi papi no estaba y mi mami no podía asistir pues tenía que trabajar”.

Con el fin de mantener a su familia unida, su madre decidió mudarse a Honduras por lo que Leslie y sus hermanos vivieron en el país centroamericano por dos años. “Fue duro llegar a otro lugar con condiciones de vida diferentes, con la dificultad del idioma que yo no hablaba bien y tener que adaptarme rápidamente”; Sin embargo, ante la falta de recursos para dar a la familia lo necesario para vivir cómodamente, la madre decidió volver a EE.UU.

“Esta fue una de las experiencias más difíciles de mi vida y al mismo tiempo una de las más productivas”, mencionó Leslie, ya que fue en Honduras donde mejoró su español y descubrió su amor por la pediatría. “Ver a tantos niños ir a la escuela sin zapatos, con hambre y con pocos recursos me hizo pensar en lo importante que es atenderlos y que tengan acceso a servicios de salud”, dijo a este semanario.

Fundación por los niños

Cuando Leslie completó su solicitud para optar a la beca en Chapel Hill, en su ensayo describió su intención de crear una fundación de ayuda a los niños centroamericanos para que tengan acceso a servicios de salud y educación en una forma digna.

Al ser aprobada con la beca total en la prestigiosa universidad, Leslie recibió la grata noticia que también obtendría ayuda para comenzar su fundación.

En un afán de incentivar a los jóvenes que como ella han tenido dificultades en la vida, la brillante estudiante tiene un claro mensaje: “No permitan que los problemas los alejen de sus metas. Si están en dificultades lo mejor que pueden hacer es pedir ayuda. Yo no creo que hubiera logrado todo esto si no hubiera tenido la ayuda de mis maestros, mis compañeros, mi madre… pidan ayuda y no abandonen sus metas”, concluyó.