El Pulguero de Monroe: Donde abunda la compra y venta

Monroe, NC.- Más de 300 vendedores que cada semana se reúnen en el Sweet Union Flea Market, mejor conocido como el Pulguero de Monroe, ofrecen una variedad de productos y servicios tan diversos como las personas que les visitan.

Y es que los comerciantes, que ofrecen desde hortalizas hasta juegos de muebles antiguos, desde piezas usadas hasta deliciosos platillos culinarios, encuentran en el ‘pulguero’ la oportunidad de hacer un ingreso extra para sostener a sus familias.

“Yo vengo todos los fines de semana a vender aquí. Esta es una forma de ganar más dinero, pero también uno tiene la oportunidad de hace amigos”, dijo Jorge Oviedo, un hondureño que lleva 15 años viviendo en Monroe y que desde hace tres tiene al pulguero como su ‘part-time’. “A veces este negocio me ha generado más dinero que una semana en un trabajo de 40 horas”, agregó.

La historia de Oviedo en el pulguero comenzó hace tres años cuando perdió su trabajo y alguien le recomendó comenzar una venta provisional para ganar algún dinero mientras conseguía emplearse de nuevo.

“Alguien me dijo que acá todo era llegar, pagar los 14 dólares que cuesta alquilar una mesa, poner tu mercadería y comenzar a vender. Al principio me daba vergüenza, pero cuando al final del día conté el dinero que había hecho me olvidé de la vergüenza”, confesó entre risas a este semanario.

Oportunidad y oferta

El Pulguero de Monroe es el más grande que existe en el área metropolitana de Charlotte y cada fin de semana reúne a más de 300 vendedores, algunos como Jorge, que “vende lo que ya no necesita” y otros, que hacen de esto un estilo de vida.

“Hace cinco años atrás mi marido se fue de casa y me dejó con mis tres hijas. Ahí me tocó buscar la forma para que a ninguna le falte nada y aprendí cómo es ser comerciante”, explicó Claudia Ortíz, quién tiene un puesto de venta de electrodomésticos usados.

“La primera vez vine con una licuadora, un horno microondas y unas cuantas cosas que ya no usaba. Lo vendí todo y allí me di cuenta que iba a necesitar tener más cosas para vender, por lo que comencé a vender cosas de familiares y amigos y yo les cobro una comisión o a veces simplemente compro de oferta y revendo. Gracias a Dios todo me ha salido muy bien”, concluyó Claudia, quien ya tiene dos puestos dentro del pulguero.

Abierto los sábados de 8 am a 3 pm y los domingos de 8 am a 4 pm, el pulguero es también un paseo obligado para muchas familias, como la de Carlos Aguilar, su mujer Rosa y sus hijos, Miguel, Lucía y Marcos.

“Me gusta venir aquí porque siempre encuentro alguna cosa interesante, los precios no están nada mal y siempre se puede negociar. Además la comida que hay es muy buena, tiene ese sabor típico de nuestra cultura”, comentó Carlos.

Las mesas y los puestos forman laberintos repletos de objetos para comprar. “Es solo buscar en tu casa lo que no usas y lo vendes por un buen precio. Para el que lo compra es una oferta y para ti un buen negocio. Todos ganan”, explicó con simpleza Roberto Gómez, un ecuatoriano que desde hace dos años visita regularmente el pulguero.

“Uno siempre compra cosas que luego no usa, o encuentras cosas que la gente tira a la basura, una plancha, un televisor, un juego de tazas, todo tiene un precio y una persona dispuesta a pagarlo. Vender las cosas que no uso, me sirvió también para aprender a gastar menos, cuando uno vende lo que no usa, se da cuenta en que malgasta el dinero”, aseguró Gómez.

Un negocio simple

El Sweet Union Flea Market está localizado en 4420 US-74, Monroe, y para ser vendedor sólo se requiere acercarse los sábados y domingos, buscar una mesa de su agrado y poner sobre ella lo que desee vender.

Un cobrador del pulguero pasará a cobrar el alquiler diario de la mesa, que es 14 dólares y así de simple puede comenzar a hacer un dinero extra durante los fines de semana.