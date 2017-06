“Es el momento” de registarse para votar

Charlotte, NC.- El director de la Junta de Elecciones del Condado Mecklenburg, Michael Dickerson, dijo en entrevista exclusiva con HOLA que el momento actual es el “preciso” para que los ciudadanos residentes en el condado se registren como votantes para participar en las próximas elecciones del gobierno local que se celebrarán en noviembre de este año.

En 2017 las elecciones primarias para cada partido político se llevarán a cabo el martes 12 de septiembre, mientras que las generales serán el martes 7 de noviembre.

Caudal de solicitudes

Dickerson aseguró que Charlotte crece “día a día” y al 31 de mayo se encuentran registrados como votantes 695.960 ciudadanos, de los cuales 27.365 declararon ser de origen hispano.

“Semanalmente estamos recibiendo un promedio de 1.500 solicitudes de registro”, procedentes de ciudadanos que llegan a radicarse de otros estados o condados, así como de personas que han adquirido la ciudadanía por naturalización”, dijo el funcionario.

CIERRE REGISTRO DE VOTANTES

Elecciones primarias: 18 de agosto, 5 p.m.

Elecciones generales: 13 de octubre, 5 p.m

Proceso sencillo

“Así como para manejar un coche debe presentarse al DMV para solicitar una licencia, así también debe inscribirse como votante para participar en las elecciones. No es un proceso automático para los nacidos en los Estados Unidos ni para aquellos que optan por la ciudadanía”, aclaró Dickerson.

“Al registrarse como votante la persona está expresando su voluntad y deseo de participar en las decisiones políticas del país”, añadió.

Por ello, quienes se hayan cambiado de residencia deben actualizar su registro y los nuevos ciudadanos deben solicitar una forma, completarla y enviarla a la Junta Electoral para su procesamiento.

“En las ceremonias de naturalización, organizaciones voluntarias como La Liga de Mujeres Votantes están siempre presentes informando sobre el proceso de registración de votantes. Si no tiene el formulario, visítenos o bájelo de internet y envíelo”, señaló Dickerson.

Una vez se recibe la solicitud, el proceso es breve y tarda solo de uno a dos días. “Pero no espere al final porque estaremos muy ocupados, con mucho volumen de trabajo, pues estas son elecciones importantes, con muchos puestos en juego”, señala el director.

Revise

Usted puede revisar en línea si se encuentra registrado visitando https://vt.ncsbe.gov/RegLkup/ para estar seguro que su solicitud fue recibida y aprobada. En dos semanas recibirá a vuelta de correo su tarjeta de elector.

“Si han pasado tres semanas y usted no recibe noticias nuestras, llámenos y estaremos más que gustosos de atenderlo. No quiero que el día de elecciones se lleve una sorpresa y molestia. Mejor es preguntar con anticipación”, dijo Dickerson, aclarando que “aunque no necesite la tarjeta de elector para votar, es importante que la reciba”.

No ciudadano: No voto

Si usted es residente legal o inmigrante indocumentado, es importante que, aunque sienta el deseo de votar, se abstenga de registrarse.

“Si usted es ciudadano por nacimiento o naturalización, por favor regístrese. Pero si no es ciudadano y una persona se le acerca para invitarlo a registrarse, tenga cuidado porque si firma la solicitud y usted no es elegible, puede ser acusado de perjurio. La primera pregunta del formulario es ¿es usted ciudadano de los Estados Unidos?, porque si no lo es usted no puede registrarse para votar. Y si lo hace, es un delito por el cual podría ir a la cárcel y perder su estatus legal. Pero si es ciudadano, hágalo, regístrese. Nada ni nadie puede detener su decisión”, sentenció Dickerson.

FECHAS IMPORTANTES

Elecciones primarias: Martes 12 de septiembre, 6:30 a.m. a 7:30 p.m.

Segunda primaria (de ser necesaria): Martes 10 de octubre, 6:30 a.m. a 7:30 p.m.

Elecciones generales: Martes 7 de noviembre, 6:30 a.m. a 7:30 p.m.

Cambios

La disputa en las cortes por la denominada Ley del Voto impulsada por el Partido Republicano durante la Administración del gobernador Pat McCrory mantienen en vilo a la Junta de Elecciones de Carolina de Norte y todas sus dependencias a través del estado, debido a que deberán ajustarse a la decisión final a la que se llegue a través del Sistema Judicial.

La Ley del Voto requería que a partir de las elecciones de 2016 los electores contaran con un documento de identidad que debía ser presentado a la hora de emitir el sufragio, recortaba los días de votación anticipada y reestructuraba los distritos electorales en el estado, lo que fue demandado por el Partido Demócrata ante un tribunal de justicia.

La moción de los demócratas sirvió para que en el proceso electoral presidencial del año pasado se realizara sin la aplicación de las nuevas medidas, debido a un fallo en la corte que favorecía a los demandantes. Sin embargo, el tira y encoje en el Sistema Judicial aún no ha sido definitivo y las dependencias electorales están sujetas a los cambios que se puedan producir.

La Junta de Elecciones asegura que trabaja de acuerdo a lo que hasta el momento disponen las autoridades y se encuentra atenta a corregir el proceso según las modificaciones que se indiquen.

El 5 de junio el Tribunal Supremo dictaminó que el trazado de los distritos electorales es inconstitucional debido a consideraciones raciales, rechazando de paso la designación de una fecha electoral especial en los distritos afectados de Carolina del Norte. Una corte menor deberá resolver si es posible el trazado de nuevos límites de distritos dentro del plazo regular de elecciones generales, señalado para el martes 7 de noviembre.

REGISTRO DE CANDIDATOS

Inicia viernes 7 de julio, 12 p.m.

Cierra viernes 21 de julio, 12 p.m.

Mayores informes:

Mecklenburg County Board of Elections.

741 Kenilworth Ave. Suite 202. Charlotte, NC 28204.

(704)336-2133.

Regístrese o actualice su información en www.meckboe.org