La carta de despedida de Barack Obama

Charlotte, 19 de enero.- Hoy, Barack Obama se ha despedido del pueblo americano. El presidente saliente, que mañana entrega el poder a Donald Trump, ha escrito una carta a los estadounidenses que se ha publicado en las redes sociales:

“Queridos americanos,

Es una larga tradición para el presidente saliente dejar una carta en el Despacho Oval para el presidente que ocupará su puesto. Es una carta pensada para compartir lo que sabemos, lo que hemos aprendido y la pequeña sabiduría que pueda ayudar a nuestro sucesor a soportar la gran responsabilidad que implica el más alto cargo en nuestro país y el liderazgo del mundo libre.

Pero antes de dejar mi carta para nuestro 45º presidente, he querido expresar un último agradecimiento por el honor de haberlos servido como el presidente 44º. Porque todo lo que he aprendido durante mi tiempo en el cargo, lo he aprendido de ustedes. Me hicieron un mejor presidente y me hicieron un hombre mejor.

A lo largo de estos ocho años, han sido la fuente de bondad, reliencia y esperanza de la que he extraído fuerzas. He visto a vecinos y a comunidades cuidar unos de otros durante la peor crisis económica de nuestras vidas. He llorado con familias en duelo y en busca de respuestas y he encontrado la gracia en la iglesia de Charleston. He reforzado mi corazón con la esperanza de los jóvenes recién licenciados y de nuestros nuevos oficiales militares.

He visto a nuestros científicos ayudar a un hombre paralizado a recuperar su sentido del tacto, y a heridos guerreros a los que se dio por muertos caminar de nuevo. He visto a americanos cuyas vidas han sido salvadas porque finalmente han tenido acceso a la asistencia médica y he visto a familias cuyas vidas han cambiado porque sus matrimonios han sido reconocidos como iguales a los nuestros. He visto a los más jóvenes de nuestros hijos recordarnos, a través de sus acciones y su generosidad, nuestras obligaciones por acoger a los refugiados, o trabajar por la paz o, por encima de todo, mirar por los demás.

Los he visto, pueblo americano, en toda su decencia, determinación, buen humor y calidez. Y en sus actos cotidianos de civismo, he visto nuestro futuro. Todos nosotros, independientemente del partido, debemos lanzarnos a esa tarea: la jubilosa misión de la ciudadanía. No sólo en tiempo de elecciones, no sólo cuando nuestro propio interés está en cuestión, sino a lo largo de toda nuestra vida.

Estaré con ustedes en cada paso de ese camino.

Y cuando el ritmo del progreso parezca lento, recuerden: America no es el proyecto de una sola persona. La palabra más fuerte de nuestra democracia es la palabra “Nosotros”. “Nosotros, el pueblo”. “Nosotros, venceremos”.

Sí, podemos. Yes We Can

Presidente Barack Obama.

P.S. Si quieren mantenerse en contacto, pueden inscribirse aquí para seguir recibiendo noticias mías. https://act.barackobamafoundation.org/Keep-In-Touch