La hazaña de dar color, esperanza y amor al tema migratorio

César Hurtado | [email protected]

Charlotte, NC.- Con una maleta mágica, historias tristes a las que pone color y una mezcla de arte con activismo, Rosalía Torres-Weiner, artista plástica mexicana radicada en Charlotte, llevó alegría, inspiración y conocimiento de la dura realidad de las deportaciones a niños norteamericanos del condado Iredell, al norte de la ciudad.

La visita respondió a una cordial invitación de la dirección de programas educativos del Museo del condado Iredell. Angel Johnston, directora de programas de ese centro cultural, dijo a HOLA que se encontraron interesados en mostrar el trabajo y el mensaje de la artista, especialmente en un condado que es considerado muy conservador.

“Queremos mostrar mensajes progresistas en los lugares donde no siempre se llevan. Y especialmente con Rosalía que es tan accesible y no ‘grita’ su mensaje diciéndote que estás equivocado en tu forma de pensar”, señaló.

A gusto con niños

La artista, que ha mostrado su arte en las más importantes salas de museos de Carolina del Norte y el país, y mantiene en este momento una exposición en el Museo Smithsonian de Washington DC, dijo encontrarse a gusto acercándose a los niños y mostrándoles un mensaje diferente.

“Me encanta trabajar con niños no hispanos. Yo pienso que ellos tienen la mente y el corazón más abiertos (que sus padres). Puedo yo empezar desde allí, que ellos lleven esas historias a los papás y que les digan, ‘papá, mamá, hoy aprendí que hay familias separadas’, y que les expliquen a los grandes”, dijo.

Torres deleitó a los niños con historias que escenificó en el teatrín de marionetas que armó con su maleta mágica, luego los guió paso a paso para construir un papalote y terminó con una conversación abierta en la que los niños preguntaron y, asombrados, recibieron respuestas sobre la situación de muchos inmigrantes.

Respuestas

“¿Por qué tienen que separar al papá de su hijo?, preguntó un niño. “Porque para vivir en los Estados Unidos, si no has nacido aquí, necesitas un permiso”, respondió Torres, a lo que el niño replicó “¿Un permiso?, eso no está bien”.

“No estoy contenta, estoy emocionada”, comentó una niña que construyó su papalote, se acercó hasta la maleta mágica, pudo tocar las marionetas y mirar por un ‘visor mágico’ en donde observó a un hombre y una mujer divididos por un muro.

La artista confiesa que prefiere llevar su arte al exterior antes que permanecer en un estudio. “Aunque yo estaba en el McColl Center exhibiendo, o en las universidades, o en el Smithsonian, mi gente no llega allí. Yo quiero llegarle a la gente, a mi gente, a nuestra gente con el arte, con nuestras historias”, por lo que se ha orientado a salir en búsqueda de niños que escuchen una historia completamente diferente a la que viven diariamente.

Historias tristes

Pero Torres también tiene un programa especial para los niños hispanos, a los que visita en innumerables ocasiones con su camión de arte. “Llego como paletero. Los niños ya me conocen y saben. ‘Ya viene la calaca roja’, dicen”. Ahí, mientras los niños se contactan con el arte, la artista recoge las historias de los que no tienen voz.

“Yo no haría el trabajo que hago o las historias y las pinturas si no fuera por nuestra gente”, afirma Torres con tristeza. “Yo les doy color, les doy esperanza, amor, y las cuento de todas maneras”.

Arte como arma

La noche del 8 de noviembre de 2016, Torres se encontraba en el último día de trabajo pintando un mural en el museo Smithsonian, en Washington DC, cuando se enteró que el candidato republicano Donald Trump había ganado la presidencia del país.

“Estaba, por primera vez, viendo el mural, sentada, con el corazón roto, cuando un amigo me llamó y me preguntó qué iba a hacer en los próximos cuatro años”, cuenta la artista que respondió “pues me voy a comprar unos pinceles más grandes”, para seguir adelante, con más fuerza, ya que señala, “el arte no es solamente para colgarlo en la casa, sino un arma para decir las historias”.