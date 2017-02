“La La Land”, en busca de “los cinco grandes”

Antonio Martín Guirado

Los Ángeles, 19 feb .- “La La Land” tiene en su mano lograr el denominado “Big Five” (“los cinco grandes”), en referencia a las cinco principales categorías de los Óscar (mejor película, mejor actor, mejor actriz, mejor director y mejor guion), un logro que únicamente han logrado tres cintas en la historia.

A lo largo de la historia, 43 largometrajes han logrado nominaciones en esos cinco campos, pero únicamente “It Happened One Night” (1935), “One Flew Over the Cuckoo’s Nest” (1976) y “The Silence of the Lambs” (1992) lograron la proeza de llevarse todas esas estatuillas.

El musical de Damien Chazelle, una carta de amor a la ciudad de Los Ángeles (California), parte como la gran favorita en la 89 edición de los Óscar con un total de 14 nominaciones, la misma cifra récord que “Titanic” (1997) y “All About Eve” (1950).

El filme podría, incluso, igualar o superar la cifra histórica de 11 estatuillas doradas, una marca en posesión de “Ben-Hur” (1959), “Titanic” (1997) y “The Lord of the Rings: The Return of the King” (2003).

La gala, tras dos años de ausencia de actores afroamericanos nominados, volverá a contar con una fuerte presencia de esa minoría gracias a la inclusión de seis intérpretes entre los 20 aspirantes: Denzel Washington (“Fences”), Mahershala Ali (“Moonlight”), Ruth Negga (“Loving), Viola Davis (“Fences”), Naomie Harris (“Moonlight”) y Octavia Spencer (“Hidden Figures”).

Incluso un latino como Lin-Manuel Miranda, de origen puertorriqueño, podría unir su nombre al de otros ilustres en caso de llevarse el trofeo a la mejor canción original, por “How Far I’ll Go”, de “Moana”.

Si obtuviera la estatuilla, Miranda ingresaría en el selecto club de los “EGOT”, ganadores de los premios Emmy, Grammy, Óscar y Tony, una lista compuesta hasta ahora por 12 nombres: Rita Moreno, Helen Hayes, Whoopi Goldberg, Richard Rodgers, Mel Brooks, Audrey Hepburn, Mike Nichols, John Gielgud, Marvin Hamlisch, Jonathan Tunick, Scott Rudin y Robert Lopez.

La tan ansiada diversidad estará muy presente en la ceremonia del día 26 a través de la presencia de títulos como “Moonlight”, “Lion” -ambas con seis nominaciones-, “Fences” -con cuatro- y “Hidden Figures” -con tres-, obras que pelearán por el Óscar a la mejor película junto a “La La Land”, “Arrival”, “Hacksaw Ridge”, “Hell or High Water” y “Manchester by the Sea”.

El talento afroamericano estará muy presente en otras categorías como mejor director y mejor guion (Barry Jenkins, por “Moonlight”) mejor fotografía (Bradford Young, por “Arrival”), mejor montaje (Joi McMillon, por “Moonlight”) y mejor película (Kimberly Steward, por “Manchester by the Sea”).

Young es el segundo afroamericano que consigue la nominación en ese campo tras Remi Adefarasin por “Elizabeth”, en 1988, mientras que McMillon es la primera que obtiene una nominación al mejor montaje.

Además, Steward es la segunda mujer productora en obtener una candidatura tras la lograda por Oprah Winfrey en “Selma”.

Más presencia afroamericana hay en la categoría de mejor documental, con “13th”, de Ava DuVernay; “I Am Not Your Negro”, de Raoul Peck; “O.J.: Made in America”, de Ezra Edelman (el filme más largo en la historia de los Óscar en obtener una candidatura, con sus 7 horas y 47 minutos) y “Life, Animated”, de Roger Ross Williams.

La Academia, asimismo, dio la primera nominación a mejor película al gigante del comercio electrónico Amazon, con “Manchester by the Sea”. Matt Damon, que figura como productor, se convirtió con esa nominación en el tercer artista en la historia, tras Warren Beatty y George Clooney, en ser candidato en años diferentes a mejor película, mejor guion y mejor actor.

Entre otras notas reseñables, destaca la vigésima nominación de Meryl Streep -récord absoluto entre los actores- y la nominación de la francesa Isabelle Huppert (“Elle”), que tratará de convertirse en la tercera artista extranjera en lograr el Óscar a la mejor interpretación femenina, tras Sophia Loren y Marion Cotillard. EFEUSA