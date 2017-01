La última estocada mortal del presidente saliente constituye una bofetada al por mayor para los cubanos

Por José Moreno

Que suerte tuvo Yunieski Marcos Roque y su hijo de 7 años al ser los últimos en cruzar la frontera legalmente!. Pero miles no han corrido la misma suerte. Atascados en el camino están familias enteras. Me imagino su dolor. No puedo alegrarme de nada negativo que le suceda a un compatriota. La alegría es solo para esbirros al servicio de la tiranía castrista.

Desde hace algún tiempo pensé que a la ley de pies secos/ pies mojados, le faltaba oxígeno para continuar con vida. Los excesos y abusos de los nuevos emigrantes cubanos acogidos a la ley, de regreso a Cuba al año y un día sin la residencia en las manos, solo portando un permiso de viaje, ponían en peligro al decreto ejecutivo después de 22 años de existencia.

Lo reconozco. Me confieso. Pensé que sería Donald Trump quien derogaría la ley, pero me equivoqué. A solo unas horas de su partida y gritándole a todo el mundo los logros de su mandato, Barack Obama le dio la sentencia final a la ley de las esperanzas de los cubanos.

El señor Obama engañó a todos para que votaran por él en sus dos mandatos. El aseguró que la política de Washington hacia Cuba no cambiaría si los Castros no se abrían a la democracia y que jamás modificaría la política migratoria hacia Cuba. La realidad fue otra. En diciembre del 2014 le abrió las puertas del paraíso a la jerarquía de la isla.

Ayer 12 de enero las alarmas se encendieron. El mundo conoció que por decreto ejecutivo, la ley de pies secos/pies mojados vigente desde 1995, quedaba abolida. Aunque sigue viva la Ley de Ajuste Cubano que da la residencia legal al año y un día; también quedó abolido el alivio migratorio, llamado ‘Programa de Parole’ que beneficiaba a los profesionales de la salud, al escapar de las misiones donde laboran en condiciones salariales de semi-esclavitud..

Pero Obama se defiende, justificando lo injustificable y confundiendo con su verborrea a muchos que al principio lo criticaron. Dijo que la ley pertenece a otros tiempos de la historia y que no se corresponde con los momentos actuales cuando EUA acelera la normalización de las relaciones entre ambos países, específicamente en la política migratoria.

La abolición de la ley tendrá efectos de inmediato, por lo que el cubano que no califique, será objeto de deportación, también inmediata y recibirá el mismo trato que los emigrantes de los otros países. Cuba por su parte se compromete a aceptar a los deportados, como hace por años con Bahamas, de la misma forma en que recibe a los interceptados en el mar.

Obama se equivoca cuando enuncia que su administración ha trabajado para mejorar la vida del pueblo cubano con mayor acceso a los recursos, información y conexión con el mundo. El aún ‘no sabe’ en su ingenuosidad politica que solo ha oxigenado a la dictadura, la misma que ha recrudecido la represión y cercenado las libertades sociales y políticas a su pueblo.

Soy reticente, pero en lo único que quizás coincida con el presidente saliente es cuando afirmó que de mantener el enfoque actual, ‘los cubanos perseguirán reformas y definirán su propio destino’, porque según él, ‘el futuro de Cuba, debe estar en las manos del pueblo’. Si, se acabó la válvula de escape de los cubanos, interesada en emigrar afanados en abandonar el infierno.

Parafraseando a un amigo, creo que ‘los cubanos somos fragmentos dispersos por el viento’ alrededor del mundo, ‘náufragos virtuales, cristales perdidos en el tiempo y el universo’, por lo que no dudo que se abran otras válvulas, para escapar sin rumbo, ni paradero fijos.

Pensándolo más objetivamente me atrevo a asegurar que Mr. Obama, a quien los soldados cubanos le sacaron hasta una canción amenazándolo, no le puso punto final a la ley de pies secos/pies mojados porque muchos emigrados recientes abusaron de los beneficios que concede este gran país, no. Recordemos que primero sacó a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, devolvió a los 5 espías confesos, se paseó por la Habana abrazado de Raúl y ha dado más concesiones a la tiranía que ningún otro presidente norteamericano. Qué más podíamos esperar? Los hechos muestran identidad del personaje.