Le dispararon por tener color de piel diferente

Charlotte, NC.- Nada hacía presagiar que algo diferente le sucedería esa cálida mañana del 24 de febrero a Carmen Pérez Hernández, un veracruzano que trabajaba en labores de mantenimiento en un complejo de apartamentos ubicado cerca al cruce de las calles Eastway y Shamrock, al este de Charlotte.

Sus labores habían comenzado a la hora regular en el trabajo en el que Carmen se encontraba muy a gusto, especialmente por la dedicación que pone al servicio de los demás.

Aproximadamente a las 10:30 de la mañana, mientras se dirigía hacia la oficina de mantenimiento, sucedió, según relata, lo inesperado. Un hombre se le acercó y le gritó, en inglés “Go back to your country”, para luego preguntarle, “Where is the other one?”, posiblemente, como cree Pérez, refiriéndose a su compañero de trabajo.

Luego, sin mediar más palabras, el hombre extrajo un arma de fuego del bolsillo y le disparó en la rodilla. Segundos después, tomó el arma con las dos manos y descargó dos disparos más en la pierna del mexicano.

“Yo caí”, recuerda Carmen, “y cuando vi que me apuntaba a la cabeza, me cubrí con las manos, pero no me disparó”, añadió la víctima.

El sonido de los disparos atrajo a vecinos y curiosos que acudieron en su ayuda y llamaron a los servicios de emergencia. Una mujer, cuya intervención ha quedado grabada en la memoria de Pérez, se sacó su suéter y, con la asistencia de otros, aplicó un torniquete que, según luego fue informado, le salvó la vida al detener la fuerte hemorragia que sufría.

Crimen de odio

Para Pérez Hernández queda claro que la motivación del ataque fue racial, aunque no entiende las razones por las cuales una persona puede atentar contra la vida de otra únicamente por el motivo de tener un color de piel diferente.

Sobre el atacante prefiere no hablar. “Lo único que sé es que me estoy recuperando bien. Es lo único que me importa”, afirma, por lo que prefiere no pensar en motivos, odio racial o las agresiones verbales que vienen sufriendo diferentes grupos raciales en el país.

“Confío en que la justicia hará su parte”, añadió.

Cambio de vida

Pérez afirma que el incidente le ha cambiado la vida totalmente. “Soy una persona activa en el trabajo, la familia y la sociedad, creo. Los planes que tenía con mi esposa se han detenido momentáneamente, pero con el tratamiento que llevo, con las terapias que me están dando sé que volveré a caminar, con algunas secuelas, pero volveré a caminar”, aseguró confiado.

Después de una hospitalización de dos semanas, el veracruzano se recupera en su casa, donde han debido instalar una larga rampa de acceso.

“Me motiva seguir adelante pues estoy convencido que Dios me dio otra oportunidad para vivir. Tengo a mi esposa, mis hijos, mi nieto. Quiero verlos crecer y creo que soy un apersona aún útil para la sociedad”, finalizó.

Mientras tanto, fuentes del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg informaron a HOLA que se ha efectuado una detención en relación con el caso, sin que se revelara la identidad de la persona detenida. CMPD se limitó a informar que debido a que la investigación sigue en curso no es posible adelantar detalles.