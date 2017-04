Línea de Trump para delitos de inmigrantes es usada para reportar extraterrestres

Washington, 27 abr .- Un grupo de bromistas ha estado llamado de manera masiva a una línea telefónica creada por el presidente, Donald Trump, para denunciar la presencia de ovnis y alienígenas (“aliens”), en lugar de delitos cometidos por inmigrantes, el objetivo del proyecto del mandatario.

La línea telefónica forma parte de la “Oficina de Enlace para Víctimas de Crímenes por Inmigración”, presentada ayer en rueda de prensa por el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, y que tiene como objetivo asesorar a las víctimas de crímenes cometidos por inmigrantes indocumentados.

En inglés “extranjeros criminales” es “criminal aliens”, un término que coincide con la palabra en inglés para referirse a los alienígenas: “aliens”.

Thank you internet: People Are Trolling VOICE With Reports Of Space Aliens And The Government Is Not Amused https://t.co/RgYydm5gl4

