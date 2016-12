Los neoyorquinos “destruyen” en Times Square los malos recuerdos del 2016

Nueva York, 28 dic .- Los neoyorquinos se estaban deshaciendo hoy de los malos recuerdos del 2016 en el “Good Riddance Day”, una ceremonia simbólica en la que se apuntan las ideas negativas en un papel y se destruyen en una trituradora gigante en Times Square.

Los participantes no sólo pueden escribir sus penas -a modo de terapia- y colgarlas en un muro de la emblemática plaza, también pueden traer cartas, fotografías y objetos que representen problemas o momentos embarazosos que quieran dejar atrás de cara al nuevo año y destruirlos con un martillo.

Nombres de un amor no correspondido, multas, facturas y otros documentos forman parte de los objetos destruidos.

New Yorkers & people from around the world gathered in #TimesSquare today to say goodbye to bad memories from 2016! #GoodRiddanceDay pic.twitter.com/YKbXu8ISLO

— Times Square (@TimesSquareNYC) December 28, 2016