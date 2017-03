Miedo al poder latino llevó a Trump a presidencia, dice académico mexicano

Miami, 26 mar .- El académico mexicano-estadounidense Martín Guevara Urbina, estudioso de la comunidad latina en EE.UU., considera que las políticas de odio del presidente Donald Trump están fundamentadas en el miedo de la comunidad blanca de perder el poder.

En entrevista con Efe, el experto en justicia criminal e inmigración aseguró que la “clase votante” llevó a la Presidencia al republicano, temerosa de soltar “el control político, económico, social y cultural” en el país.

“Trump ganó por el miedo de perder el poder, de perder lo que han tenido por quinientos años, que nos han tenido bajo el pié”, aseguró el escritor y profesor.

Guevara Urbina, quien por lo menos tres veces tuvo que atravesar de niño la frontera por una alcantarilla a través del río Bravo tras ser deportado varias veces, se lamentó que durante el mandato de Trump no habrá posibilidades de una reforma migratoria.

El profesor, que en 1986 se benefició de la amnistía firmada por el presidente Ronald Reagan, dijo que en aquel entonces el ambiente político no era “tan agresivo” como es ahora y la situación económica “estaba bien”.

“Muchos de los mexicanos estaban siendo explotados, trabajábamos para los rancheros por 7 a 10 dólares el día. Estaban haciendo dinero con nosotros”, matizó.

Señaló que el empresariado y el sector agrícola, que se beneficiaban de los mexicanos, hacían presión en el Congreso para que “no molestaran a los mexicanos” y se aprobara una amnistía.

“La reforma migratoria es el sueño de poder ser nosotros. Vivimos bajo una sombra que no nos deja ser como de veras queremos ser, pero más importante, que no nos deja producir, mostrar nuestro verdadero talento”, dijo.

Para este mexicano, doctor (Ph.D.) en Sociología, es “triste” especialmente que ahora los niños y jóvenes indocumentados no tengan la oportunidad de “sacar lo mejor de ellos”, pero además señaló que es un riesgo para el futuro de Estados Unidos.

Guevara, autor de más de sesenta publicaciones científicas y nueve libros académicos, recordó que la comunidad hispana está creciendo en número y en poder económico, y que además es en promedio más joven que el resto de la población

Sin embargo, al ser indocumentados, muchos de ellos no tienen la opción de prepararse para asumir el “liderazgo” en Estados Unidos.

“Nos tienen estancados, así es muy difícil progresar, es una opresión contra el individuo, pero también contra la oportunidad de la comunidad latina”, explicó.

El experto replicó por otro lado la teoría de Trump de los “bad hombres” y dijo que además de ser una “falta de respeto” a un pueblo vecino, es “una forma de callarnos”.

Guevara, quien esta semana presentó el libro “Ethnicity and Criminal Justice in the Era of Mass Incarceration: A Critical Reader on the Latino Experience (2017)”, escrito junto con Sofía Espinoza Álvarez, indicó que en “los últimos treinta años” se ha demostrado que las zonas con “mayor concentración de inmigrantes en EE.UU. tienen menor índice de criminalidad”.

El investigador social, especialista en analizar las desigualdades socio-económicas en el sistema de justicia penal, rechazó la teoría de Trump de que “miles de estadounidenses” mueren a manos de indocumentados.

“Si comparamos datos nacionales de homicidio con otras cifras, el mayor volumen de homicidios no son cometidos por personas indocumentadas”, aseguró.

Resaltó además que los 11 o 12 millones de indocumentados del país son apenas alrededor del 3,5 % de la población.

Guevara lamentó por otro lado el cambio que ha tenido la palabra “inmigrante” en los últimos años a “ilegal, narcotraficante, terrorista y narco-terrorista” y que el presidente Trump “ni siquiera quiera negociar” en el tema migratorio.

El experto aseveró que aunque muchos mexicanos siguen llegando, muchos también se están devolviendo para no seguir “sufriendo” en EE.UU..

“Ya no hay tanto trabajo, o no tan bueno, y además en México hay ahora más oportunidades”, indicó. EFEUSA