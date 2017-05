VIDEO: Niña insulta a supuesto ‘Donald Trump’ y se hace viral

Este fin de semana un video en el que se ve a una niña junto a un “Donald Trump” se hizo viral. Las imágenes muestra a una muy valiente joven diciendo: “Eres una vergüenza para el mundo”, antes de tomarse una foto. El tipo en cuestión no es realmente el presidente de Estados Unidos, sino Anthony Atamanuik, que hace una increíble imitación de Trump en ‘The President Show’ que se transmite por Comedy Central.

No está claro si la pequeña , aún no identificada, sabía si estaba insultando al propio presidente, o si estaba consiente que se trataba de un comediante, pero su tajante reacción provocó risas entre los transeúntes y movió las redes sociales.

Atamanuik ‘tuitió’ que el incidente fue 100% espontáneo y no planificado.

“Vi cómo formulaba [la frase] en su mente justo enfrente de mí”, comentó el actor a través de Twitter, calificando también a la niña como “valiente, graciosa e inteligente”. Por su parte, varios internautas alabaron la acción de la pequeña con frases como “ella me hace sentir orgulloso de ser estadounidense” o “esta niña es mi nueva heroína”.

Un usuario de Twitter compartió el momento del sketch sin la marca de Comedy Central, y muchos usuarios asumieron que se trataba de imágenes verdaderas de Trump.

Tal video ha generado cerca de 3 mil respuestas, más de 200 mil retweets y 300,000 likes.

