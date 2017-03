“No sembramos el pánico”, Policía de Burlington

Williams Viera | [email protected]

Burlington, NC.- La confianza que existe entre la comunidad hispana inmigrante con la Policía de Burlington se vio reflejada, el pasado miércoles 22 de febrero, cuando se presentaron más de 300 personas en en la iglesia católica Blessed Sacrament, ubicada en Graham, Condado Alamance, en busca del ‘FaithAction ID’.

Esa confianza está amparada por el trabajo que realiza Jeffrey Smyth, jefe del Departamento de Policía, quien junto a sus oficiales en Burlington, asegura resguardar la seguridad de todos sus ciudadanos.

Este viernes 3 de marzo, Smythe tendrá una charla abierta con la comunidad hispana para hablar del tema migratorio en el Pulse Center, 2310 North Church Street.

Seguimos en lo mismo

“Burlington continúa con la misma política establecida y sustentada por la Constitución, respaldada por la ley y controlada por nuestras autoridades locales, estatales y federales. La Policía es una institución que no está ligada a asuntos de inmigración ni tampoco le corresponde a nuestros oficiales indagar sobre el estatus migratorio de una persona. Nuestro lema es Proteger la seguridad y servir para el bienestar de nuestra comunidad”, dijo el alto jefe a este semanario.

Smith aclaró que aún cuando sus oficiales no realizarán labores de agentes migratorios, “eso no significa que no debamos actuar o investigar a un individuo o un grupo de individuos que implique un riesgo de seguridad. No estamos en contra de quienes trabajan para llevar un plato de comida a la mesa de sus familias”, dijo Smythe.

El jefe del Departamento de Policía ha recalcado a sus oficiales que deben obedecer la filosofía y moral establecida durante el juramento realizado cuando se convierten en policías y en el trabajo que realizan para lograr el bienestar de la comunidad.

No tengan miedo

El jefe de Policía de Burlington insiste que la comunidad debe educarse y entender que existen leyes y por lo tanto es importante que se adapten a ellas por el bien de todos.

“Estoy consciente que parte de nuestra comunidad está atemorizada y frente a esta situación, nuestro Departamento no puede hacer nada para cambiar sus emociones y sentimientos con relación a asuntos de inmigración. No obstante, puedo reafirmar que nuestra intención y nuestra actitud sigue siendo la misma: ayudar y proteger a todos nuestros residentes que lo requieran”, dijo Smythe.

Sin sembrar pánico

De igual manera, el jefe de la policía de Burlington ha sido directo desde el día que se posesionó en su cargo.

“Buscamos la colaboración de nuestra comunidad sin importar su estatus migratorio. Nuestro Departamento de Policía tiene la mejor disposición y actitud frente a las preocupaciones actuales. No es nuestro interés arrestar ni sembrar el pánico. No participamos en acciones que desvirtúen nuestro trabajo. Estamos lejos de ello. No nos interesa, no es nuestro propósito”, dijo Smythe.

Charla en Burlington

La comunidad latina tiene la oportunidad de conversar con el jefe de la policía de Burlington, Jeffrey Smythe, este viernes, 3 de marzo, a las 6 de la tarde para aclarar preocupaciones sobre el tema migratorio.

Viernes 3 de marzo, 6 p.m.

Pulse Center 2310 North Church Street, Burlington NC