Obamacare cierra el 31 de enero

Judith Barriga | [email protected]

Charlotte, NC.- A pocos días de la clausura del Mercado de Salud, líderes y navegadores de salud, urgen a la comunidad latina a buscar seguro médico a través de Obamacare.

Con el temor de que desaparezca, el programa que ofrece subsidios federales para el pago de pólizas de salud a la comunidad de bajos recursos, los expertos hacen un último esfuerzo para inscribir el mayor número de beneficiarios posibles.

“Queremos mostrar la necesidad del Obamacare con números, es importante que tomen en cuenta que a pesar de los rumores de que este va a desaparecer, aún es mandatorio tener un seguro de salud si se tiene un estatus legal en el país, además todos los que se escriban seguirán recibiendo los beneficios durante el 2017”, dijo Wendy Pascual, directora del Centro Comunitario Camino.

Historias sin contar

Mientras algunos tabloides describen a la Reforma de Salud como un ‘bien innecesario’, en Carolina del Norte más de 24 mil latinos se benefician del programa, como Hugo Ramos, que de perder los subsidios federales que recibe a través Obamacare podría peligrar el bienestar de su salud.

Originario de El Salvador, Ramos se inscribió en el mercado de salud por consejo de un familiar, poco después, fue diagnosticado con diabetes y problemas en los riñones. Con una vida relativamente saludable, se encontraba ajeno a los costosos precios que conlleva su actual enfermedad que exige diálisis y visitas constantes al médico y especialistas.

Gracias a los subsidios que recibe a través de Obamacare, Ramos puede costear un seguro médico que cubre todas las necesidades para mantenerse estable. Con la asesoría de un navegador de salud, ha podido encontrar médicos especialistas en la región, tratamiento y medicamentos gratuitos.

“Estoy muy agradecido con Dios, la verdad es muy difícil lidiar con la enfermedad y entender todas las responsabilidades y gastos que tengo. En la clínica en que me atiendo, me explicaron que sin seguro yo no alcanzo a pagar el costo de la diálisis. Gracias al seguro tengo la maquina para hacer la diálisis en mi casa y me llegan todos los medicamentos y materiales que necesito, además me visitan de vez en cuando para asegurarse de que esté todo bien. Sin seguro no se como haría”, relató a HOLA.

El caso de Ramos va más allá de los subsidios que recibe para pagar su póliza médica. Con permiso de trabajo bajo el TPS, Obamacare es la única opción existente en Carolina del Norte que ofrece apoyo a individuos bajo este programa migratorio.

“Debido al estatus migratorio del señor Ramos en este momento el Obamacare es su única opción para seguro médico, así a los subsidio que le están dando, que son más de $500 al mes en ayuda financiera que le están dando, en verdad le ha ayudado para poder obtener el medicamento y tratamiento que le necesita”, explicó a HOLA Elizabeth García navegadora de salud.

García concluyó urgiendo a todos los residentes de Carolina del Norte que cuenten con estatus migratorio legal en el país a inscribirse en el Mercado de salud. Enfatizó que este no elimina elegibilidad por condiciones de salud preexistentes, que es importante demostrar con números la necesidad del programa y que la ley aún multará aquellos que sean elegibles pero no se hayan inscritos en el ciclo 2017.