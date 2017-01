Perros pitbull matan a un niño y hieren a otros dos

Un niño murió y otros dos resultaron gravemente heridos después de que dos perros pitbull los atacaran, informaron autoridades en Atlanta.

Según publicó Associated Press, el sargento Warren Pickard informó que el ataque ocurrió alrededor de las 7:30 horas del martes cuando los niños caminaban hacia la escuela. Pickard dice que los agentes mataron a tiros a uno de los canes.

El vecino Shamonte Clayton dijo que se despertó por el sonido de los gritos. Salió corriendo y vio a un pitbull encima de una niña y él ahuyentó al perro.

A six year old boy is killed and a five year old girl is injured after being mauled by dogs while walking to the bus stop in s.w. Atlanta pic.twitter.com/uLLz0ojKgQ

— Ed Jones (@edjonesWSB) January 18, 2017