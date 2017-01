Piden ‘Ciudad Santuario’ en Winston-Salem

Williams Viera | [email protected]

Winston-Salem, NC.- “No somos criminales”, dijo Valeria Rodríguez en el momento que habló, el pasado martes 17 de enero en horas de la noche, ante los miembros del Concejo de la Ciudad de Winston-Salem, encabezado por el alcalde demócrata Allen Joines, quien ha apoyada las causas hispanas desde que llegó al poder en 2001.

Rodríguez integraba un grupo de 30 personas que busca sembrar la inquietud de darle a la ciudad del ‘Arte y la Innovación’ el agregado de ‘santuario’ para los inmigrantes sin documentos.

Dan apoyo

La petición de volver ‘ciudad santuario’ a Winston-Salem tiene el respaldo de más de 200 firmas y organizaciones proinmigrantes como American Friends Service Committee, Community Mosque of Winston-Salem, El Cambio, Ministers Conference of Winston-Salem and Vicinity, North Carolina Green Party, Showing Up for Racial Justice (SURJ), Triad Central Labor Council, Winston-Salem International Socialist Organization (ISO), Winston-Salem United Against Hate, Winston-Salem United for Racial Justice y Working America, entre otras.

Los miembros del Concejo escucharon a seis oradores, quienes no ocultaron el miedo que tienen de la presidencia de Donald Trump y las medidas migratorias que pueda tomar para deportar a inmigrantes y separar familias.

Will Cox, uno de los impulsores de la moción para que Winston-Salem se convierta en ‘santuario’, dijo que “necesitamos reafirmar los derechos civiles. Las personas sin documentos deben estar protegidas contra retenes, el perfil racial y contra la colaboración de la Policía local con ICE. Este no es un tiempo de silencio. Es un tiempo para estar unidos y luchar”.

Jennifer Castillo, quien vive en Winston-Salem, también expuso su historia y habló de lo que le sucedió, hace años, al regresar de la escuela.

“Nací en California. Estaba en la escuela secundaria cuando una profesora me informó que mi papá había sido deportado a México”, dijo Castillo, quien aseguró que enfrentar esa realidad es un hecho traumático para cualquier niño.

Pero, ¿qué es?

En este punto hay que explicar en qué consiste una ‘ciudad santuario’ aunque no hay una definición oficial. Por lo general se refiere a aquellas ciudades donde las autoridades locales han decidido no actuar con las leyes federales de inmigración.

En Carolina del Norte se han considerado, entre otras, ‘ciudades santuarios’ a Greensboro, Carrboro, Durham, Asheville y Chapel Hill.

En el caso de Carrboro se instruyó a su Policía hace varios años a ignorar órdenes de deportación para inmigrantes viviendo en esa ciudad de manera irregular, a excepción de aquellos que son buscados por otros crímenes. En tanto, la Policía de Chapel Hill no pregunta sobre el estatus migratorio de un sospechoso.

Sin futuro

El alcalde de Winston-Salem, Allen Joines, dijo que la Asamblea General “fue bastante clara, en su momento, de no permitir adoptar el estatus de ciudad santuario. El flujo de fondos estatales podrían ser recortados si la ciudad se va por ese camino. Considero que debemos seguir la ley”.

En Winston-Salem, hasta el momento, los uniformados sólo trabajan en asuntos relacionados con el crimen.

Si se revisan las sesiones del Consejo de Winston-Salem se encuentra que el 29 de julio de 2015 se buscó, de igual manera, incentivar a las autoridades para que declararan ‘santuario’ a la ciudad del ‘Arte y la Innovación’.