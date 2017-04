Piden liberar a padre de siete estadounidenses

Walter Gómez | [email protected]

Raleigh, NC.- Familiares y activista pidieron al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que quite la retención de inmigración y libere a un padre soltero mexicano de siete hijos ciudadanos estadounidenses que se encuentra en el Centro de Detención del condado Wake.

Vicente Marcial Noyola fue detenido en la mañana del 7 de marzo luego de fallar a presentarse a la corte por conducir con una licencia suspendida.

“El día que arrestaron a mi papá yo estaba en la escuela. Un primo me mandó un texto preguntando si estaba bien mi papá. Al responder por qué me preguntaba eso, me dijo que la Policía lo había arrestado”, recordó Alicia Marcial, hija de Vicente.

Frente a este hecho, Alicia indicó que le envió un mensaje a su hermano Yefri y él fue el que confirmó el arresto de su padre.

“Todo ese día estuve en la escuela nerviosa y con miedo. Cuando llegué a casa fue muy triste al no ver a mi papá”, mencionó.

Sara comentó que todas las tardes habla con su padre y desea que pronto regrese a casa para estar con ella y sus hermanos. “Quiero finalizar la High School por mi papá. El año próximo me gradúo y él debe estar conmigo, es lo justo y lo correcto”, dijo entre lágrimas la joven nacida en Estados Unidos.

“Mi padre está enfermo, padece diabetes tipo 2 y él no puede estar ahí encerrado por mucho tiempo. Tiene que estar afuera con mis hermanitos, la casa no se siente completa sin él. No sabemos cómo lo tratan allá adentro”, expresó Jefry, de 21 años de edad, el mayor de los hermanos. “No tenemos mucho, pero la familia es todo y lo necesitamos con nosotros”, afirmó.

Traumático arresto

El 7 de marzo, tras no presentarse ante un tribunal por conducir con una licencia revocada, según el grupo de defensa Alerta Migratoria NC, Noyola fue detenido delante de sus hijos menores, cuando estos se preparaban para irse a la escuela esa mañana, provistos con una orden de arresto.

“Lo vimos todo, yo y mis hermanos, lo vimos”, dijo su hija de ocho años, Crystal. “Me asusté mucho y comencé a llorar y les pedí que no se lo llevaran”, dijo la niña.

Los hijos de Noyola cuentan con edades comprendidas entre cinco y veintiún años. Sin su padre, sus hijos mayores han tenido que intervenir y probablemente tendrán que hacerlo de nuevo si el proceso de deportación continúa.

“Ha sido muy duro”, agregó Alicia, la hija de diecisiete años de Noyola. “Él ha estado fuera de por tres semanas, siempre estoy aquí con los niños, mi hermano siempre está aquí, tuve que dejar mi trabajo porque alguien tenía que estar en casa con los niños”, dijo la adolescente.

¿Negligencia profesional?

Viridiana Martínez, integrante del grupo Alerta Migratoria NC, remarcó que es arbitrario que Vicente tenga un ‘hold’ de ICE por manejar con una licencia suspendida.

“Al parecer él no sabía de esa corte. Entonces hubo un mal entendido o la abogada no le informó oportunamente. Sea por el hecho que fuera, se generó una orden de arresto por haber faltado a la corte”, explicó a HOLA la joven activista.

En una vigilia que se llevó a cabo el pasado miércoles frente a la entrada del Centro de Detención del condado Wake, integrantes de Alerta Migratoria NC indicaron que Vicente tiene una fianza asegurada del estado por $700.

“Lo que queremos es que se quite la retención de ICE, después pagar la multa que le ha sido impuesta y luego que lo liberen”, dijo Martínez.

APOYE A VICENTE

Llame a ICE al (919) 255-7204 y pida que quiten la retención de ICE y liberen a Vicente Marcial Noyola (#1362789) del Centro de Detención del condado de Wake. Sus hijos están desesperados. #Freevicente