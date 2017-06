Poeta latino orgulloso de que U2 haya elegido su poema para su gira mundial

Phoenix (AZ), 14 jun .- Alberto Ríos, poeta y profesor de la Universidad Estatal de Arizona (ASU), declaró hoy estar orgulloso de que la reconocida banda irlandesa U2 haya escogido su poema “The Border: A Double Sonnet” como preámbulo para sus conciertos durante su gira mundial.

“Me siento orgulloso, pero a la vez se me hace muy gracioso. Me sorprende la combinación de la música con las palabras, ya que son mundos distintos en la imaginación popular. U2 no es igual que un libro de poemas, ¡es chistoso!”, declaró a Efe Ríos.

Aseguró que fue toda una sorpresa saber que su poema abría los conciertos de la popular banda, pero a la vez manifestó sentirse complacido porque de este modo miles de personas van a poder leer su poema -escrito en inglés- en letras grandes alrededor del mundo.

“Fue una sorpresa, el amigo de mi hijo le mandó una foto de mi poema, no lo creí hasta que mi editor me llamó a los días siguientes para decirme que habíamos firmado contrato con U2”, explicó.

El poema “The Border: A Double Sonnet” (“La frontera: Un soneto doble”) se ha y será proyectado, junto a otros poemas reconocidos, en todos los estadios que hayan agotado sus entradas a los conciertos de la gira mundial “U2: The Joshua Tree Tour 2017”.

El Departamento de Inglés de ASU envió un comunicado manifestando su reconocimiento y “orgullo” por la difusión internacional del poema del profesor.

Ríos indicó que le gusta la banda U2 porque “tienen preocupación de la idea de fronteras, en la música y en los poetas”.

El poeta está convencido de que la frontera, más allá de la inmigración y la desolación, es una poesía.

“Estás entre dos mundos. Yo pienso que es un momento mágico, porque puedes andar en dos países donde existen (diferentes) formas de leyes, colores y comidas, todo se transforma y es distinto”, reflexionó.

“Cuando puedes aceptar que hay dos maneras de pensar, puedes aceptar que existen cien forma de pensar y el mundo se vuelve sin límites”, aseveró.

En su poema, el también canciller de la Academia de Poetas Americanos describe a la frontera como “una línea que las aves no pueden ver, un hermoso pedazo de papel doblado descuidadamente por la mitad, como coágulo de sangre en la vena del río”.

The Border: A Double Sonnet

Alberto Ríos, 1952

The border is a line that birds cannot see.

The border is a beautiful piece of paper folded carelessly in half.

The border is where flint first met steel, starting a century of fires.

The border is a belt that is too tight, holding things up but making it hard to breathe.

The border is a rusted hinge that does not bend.

The border is the blood clot in the river’s vein.

The border says stop to the wind, but the wind speaks another language, and keeps going.

The border is a brand, the “Double-X” of barbed wire scarred into the skin of so many.

The border has always been a welcome stopping place but is now a stop sign, always red.

The border is a jump rope still there even after the game is finished.

The border is a real crack in an imaginary dam.

The border used to be an actual place, but now, it is the act of a thousand imaginations.

The border, the word border, sounds like order, but in this place they do not rhyme.

The border is a handshake that becomes a squeezing contest.

The border smells like cars at noon and wood smoke in the evening.

The border is the place between the two pages in a book where the spine is bent too far.

The border is two men in love with the same woman.

The border is an equation in search of an equals sign.

The border is the location of the factory where lightning and thunder are made.

The border is “NoNo” The Clown, who can’t make anyone laugh.

The border is a locked door that has been promoted.

The border is a moat but without a castle on either side.

The border has become Checkpoint Chale.

The border is a place of plans constantly broken and repaired and broken.

The border is mighty, but even the parting of the seas created a path, not a barrier.

The border is a big, neat, clean, clear black line on a map that

does not exist.

The border is the line in new bifocals: below, small things get bigger; above, nothing changes.

The border is a skunk with a white line down its back.

Nacido en Nogales, Arizona en 1952, Ríos publicó a lo largo de su vida más de 12 de libros de poesía, 3 de cuentos cortos, 300 artículos en diferentes revistas y supera las 250 antologías.

El poeta, finalista en el 2002 del Premio Nacional del Libro, confesó que le hubiera gustado ser abogado porque es un amante de las causas justas, y aseguró que en su vida el lenguaje es poesía.