Promueven ciudadanía

Charlotte, NC.- Organizaciones comunitarias locales desarrollan agresivas campañas de naturalización en búsqueda de una mayor participación de la comunidad latina en las elecciones de noviembre próximo.

Hace pocos días, MIRA USA realizó una conversación con oficiales de Inmigración, además de ofrecer un simulacro de entrevista para preparar a los potenciales candidatos y “hacerles perder el miedo de presentarse a un examen”. Por su parte, La Coalición Latinoamericana (LAC), con la ayuda de abogados y asesores voluntarios, lleva adelante campañas informativas semanales donde se dan a conocer los requisitos y revisa la documentación que deben presentar los solicitantes, aptos para iniciar el proceso de ciudadanía.

A mediados de este mes, durante la presentación de una campaña nacional con el mismo objetivo, el representante demócrata por Illinois, Luis Gutiérrez, dijo que los inmigrantes “se sienten amenazados por la Administración del presidente Trump y ven la ciudadanía como una opción para protegerse”.

Mayra Aguilar, de nacionalidad mexicana y asistente a uno de los eventos, comentó a este semanario que “con todos los cambios que se están viendo últimamente con el nuevo presidente como que entra un poco de miedito”.

Luz Villar, colombiana con ocho años de residencia, quien espera su cita para la entrevista personal, aseguró que “por lo que está pasando, mejor me hago ciudadana y puedo viajar a mi país y me puedo quedar, si me parece, un año. Cuando me jubile me puedo retirar allá y me mandan mi dinerito”.

Carolina Díaz, coordinadora de comunicaciones de LAC, dijo que la institución que representa realiza talleres dos o tres veces al mes para personas que ya están listas para llenar la solicitud de ciudadanía. “Para ello deben ser residentes al menos por cinco años, o si realizaron su residencia por matrimonio deben ser al menos tres años”.

Respecto a la motivación de los participantes, la coordinadora expresó que siempre ha sido importante para las personas el convertirse en ciudadanos, “claro que hoy estamos viendo que las leyes van cambiando un poquito más rápido que antes, entonces nuestra campaña es para que las personas se protejan, puesto que al ser residentes pueden perder su residencia si cometen alguna infracción, pero al ser ciudadanos no están en ese peligro”. Luego anotó que “al hacerse ciudadanos no solo se están protegiendo a ellos mismos sino también a sus familiares y a la comunidad puesto que tienen derecho al voto”, que se considera una herramienta de cambio social.

Según Tara Raghuveer, subdirectora de La Alianza Nacional por los Nuevos Estadounidenses (NPNA), en todo el país hay 8.8 millones de personas que cumplen los requisitos para hacerse ciudadanos y no lo han hecho aún. De ellos, 3.7 millones pueden llegar a ser ciudadanos gratis o por un costo reducido.

Incremento en naturalizaciones

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) ha recibido un número sin precedentes de solicitudes de naturalización en los últimos meses, según datos oficiales de esta institución.

En el primer trimestre del año fiscal 2017, que comenzó el 1 de octubre de 2016, coincidiendo con las últimas semanas de la campaña presidencial y tras conocerse el 9 de noviembre que Trump llegaría a la Casa Blanca, la agencia recibió 239.628 solicitudes de naturalización, 50.000 más que en el mismo periodo de 2016.

Ese aumento, que se registró también en el año fiscal anterior, con un 24 % más que en 2015, ha provocado un incremento en las ceremonias de naturalización.

