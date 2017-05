Se fue la ‘abuelita’ de Charlotte

César Hurtado | [email protected]

Charlotte, NC.- Un 17 de agosto de 1942, apurada por llegar al mundo, Librada Pérez interrumpió el viaje de su padre, soldado de profesión, que acompañado de su esposa se trasladaba en tren a su nuevo destino en un lugar del territorio mexicano.

Librada nació en el interior de un vagón de tren. La locomotora se detuvo en Cerritos, San Luis Potosí y su apurada madre decidió permanecer en el lugar para descansar y cuidar por unos días a la niña, mientras el padre seguía su camino.

Pudo más el amor que la obligación y papá y mamá bajaron del tren para quedarse unos días, estadía que se convirtió luego en el hogar de la familia.

Luchadora

Librada, a los 20 años, viajó a Illinois invitada por su familia. Tras varios años de residencia decidió a regresar a México y se quedó en Matamoros. Allí conoció al padre de sus hijos e hizo crecer el hogar.

Pasando apuros crió a una familia numerosa con su trabajo en una fábrica. “Mi mamá sólo fue a un año de escuela, en el que aprendió a leer, escribir y las operaciones básicas. Con todo ello aprendió el código de trabajo completo y lo dominaba al dedillo. Cada año revisaba las nuevas versiones y se actualizaba para defender a los trabajadores”, dijo a HOLA José Vásquez, artista local e hijo de la ‘abuelita’ de Charlotte.

Para mantener a sus hijos se levantaba a las 5 de la mañana, cocinaba para los trabajadores del turno siguiente al de ella. “Trabajaba su turno regular, descansaba por un momento y luego comenzaba la venta de la comida que preparaba. Cuando terminaba volvía a casa con sus ollas, dormía un momento y luego, de nuevo, a preparar la comida para vender”, explicó Vázquez.

“Cuando el dinero faltaba, ella salía con todos nosotros a vender su sangre, y con el dinero hacia la compra para preparar la comida para la venta. Con el poquito de dinero que quedaba nos compraba helado, nieve, lo envolvía muy bien en plástico para mantenerlo y poder llegar a la casa para disfrutarlo juntos”, recuerda con cariño Vázquez.

“Todo va a estar bien”

Vázquez, un día en que su madre se encontraba mal, le dijo que cuando ella ya no estuviera nunca podría volver a ser el mismo. “¡No, no, no, no!”, le respondió, “cuando tiren el último puñado de tierra, tu te volteas y sigues adelante. Hijo, he tenido problemas, sentido que se me acaba el mundo y luego veo hacia atrás y noto que, en verdad, los problemas no eran lo que parecían. Todo va a estar bien”, fueron sus palabras, aseguró el artista y poeta local.

Postrada en una silla de ruedas en los últimos años, doña Librada sufría de varios males de salud que continuamente la obligaban a asistir a la sala de cuidados intensivos hospitalaria.

La dulce mujer se veía muy frágil y, aunque conseguía recuperarse, cada día sus males la iban debilitando.

“La mañana de su muerte, el pasado 16 de abril, se sintió mal y nos encontramos en el Hospital”, dijo Vásquez a HOLA. “Pero ahora sería diferente, ella se quedaría en el hospital y, casi a la medianoche, estando a su lado, nos dejó”.

Siguiendo su voluntad, firmada en un documento, no permitió resucitación, ayuda respiratoria ni ser entubada.

Extrañada por todos

Librada se convirtió en ciudadana de los Estados Unidos un día antes de la votación por el segundo término del presidente Obama, por quien quería cumplir su sueño de votar para presidente.

Conoció a los sindicalistas más importantes de México y llegando a Charlotte vivió muy de cerca los apuros de los inmigrantes indocumentados, preocupándose por ellos.

Su presencia en marchas y reuniones era siempre esperada.

José Vázquez, a nombre de sus seis hijos, dieciséis nietos y ocho biznietos que la sobreviven, dio las gracias de corazón a todas y cada una de las personas que ayudaron de cualquier forma y le dieron una sonrisa y un gesto amable a su madre. “Estamos en deuda con todos ellos para siempre”, finalizó.