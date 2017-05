Ser madre la motivó a superarse

Williams Viera | [email protected]

Kernersville, NC.- La frase ‘madre soltera’ en una época significaba exclusión social y generaba, en el mejor de los casos, lástima. Sin embargo, eso cambió.

El caso de Elizabeth Vega Orozco es una demostración de superación, de fe en sí misma, de no claudicar en su empeño por ser profesional como Marcela, su hermana, y de paso, ser un ejemplo para las 26 adolescentes que se convierten, cada año, en madres solteras aún estudiando en alguna escuela del Piedmont Triad, según un informe publicado por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

Elizabeth Vega se graduó de la escuela en 2012 e ingresó a ‘Forsyth Technical Community College’. En su primer año en la escuela tecnológica quedó embarazada.

“Había cumplido 18 años de edad. El día que le conté a mi mamá de mi embarazo, el mundo se le cayó encima. No lo podía creer, pero luego me apoyó en todo instante junto a mis hermanas”, dijo Vega, quien el pasado 22 de abril recibió una beca patrocinada por James y Dianne Iseman para terminar sus estudios como ingeniera química en ‘North Carolina A&T State University’, durante la celebración de ‘Spanish Nite’, evento que organiza La Liga Hispana.

Vega, durante la gestación de su hijo, trabajó, pero no dejó de estudiar. “Trabajé hasta los ocho meses de embarazo como mesera en un restaurante. Lo importante, en ese tiempo, fue la ayuda de los profesores durante los tres años que estudié en esa institución hasta obtener mi ‘Associate of Science in Pre-Engineering’. El instante en que recibí ese diploma fue de una gran alegría, pero no se puede comparar con la dicha de darle vida a un ser que permaneció en mi vientre como es el caso de mi hijo, Alexander, quien ha sido el motor de mi existencia desde que nació”, dijo Vega.

Cuando Elizabeth Vega estaba a punto de desfallecer en sus estudios por la sobrecarga de trabajo, la esposa de uno de sus maestros se ofreció para cuidar al niño mientras ella continuaba estudiando, favor que le ayudó a seguir su esfuerzo por superarse.

Elizabeth nació en Texas, al igual que su hermana gemela, Jeannette, sin embargo sus experiencias han sido distintas. Este viernes 12 de mayo Jeannette recibirá su diploma como ingeniera química, mientras Elizabeth espera lograrlo en 2018.

La hermana mayor, Marcela, nació en Chihuahua, México, por lo que tuvo que pagar el triple por sus estudios universitarios luego de ser clasificada como “estudiante extranjera”. Ella se graduó en ‘North Carolina A&T State University con su ‘Bachelor of Science in Chemical Engineering’ y hoy es esposa de un ciudadano estadounidense y madre de Nicolás, quien tiene 2 años de edad.

El futuro

Elizabeth Vega va a celebrar el día de la madre en Kingsport, Tennessee, en donde tiene una oferta de trabajo en Eastman Chemical, pero el objetivo de esta madre soltera es desarrollar sus conocimientos en una compañía que produzca cosméticos.

“Allá voy a estar durante el verano, pero conmigo viaja mi hijo Alexander, a quien no dejo. En las horas en las que trabaje lo va a cuidar una niñera. Ya me falta poco para graduarme y tampoco pienso abandonar los estudios de la universidad”, dijo esta joven luchadora.

“El consejo que le doy a las jóvenes que quedan embarazadas es que no dejen de estudiar por más que se conviertan en madres solteras. El camino no es fácil, pero la superación personal con los estudios le permite a una mujer esquivar cualquier escollo que se presente con la pareja que se cree que será para toda la vida. Soy feliz porque soy madre”, dijo Vega.