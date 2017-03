Snoop Dogg disparó contra falso Donald Trump y el verdadero respondió en Twitter

El rapero estadounidense Snoop Dogg provocó una fuerte controversia con su último video “Lavender”, en el que se muestra apuntando un arma a la cabeza de un payaso vestido como el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Cuando el músico dispara el arma un cartel que dice “BANG” sale del cañón. En tanto en una escena se puede ver una conferencia de prensa en la televisión desde “La Casa de los Payasos” en la que puede leerse: “Ronald Klump quiere deportar a todos los perros”.

Grabado junto a Kaytranada, un DJ que forma parte del grupo canadiense BadBadNotGood, el video publicado el domingo muestra a un país poblado por payasos en el que son representados recientes hechos de violencia policial contra los afroamericanos.

Este miércoles Trump usó su cuenta de Twitter para pronunciarse en contra de las imágenes. “¿Pueden imaginar el escándalo que hubiera pasado si Snoop Dogg, con su carrera en caída y todo, hubiera apuntado y disparado un arma al presidente Obama? ¡Prisión!”, lanzó el mandatario.

Can you imagine what the outcry would be if @SnoopDogg, failing career and all, had aimed and fired the gun at President Obama? Jail time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 15, 2017

Mientras que Michael Cohen, abogado del presidente, dijo al sitio de entretenimiento TMZ que “es una desgracia, Snoop debería pedir disculpas”.

La opinión fue compartida por el senador republicano Marco Rubio, uno de los pocos miembros del Partido Republicano que reconoce ser fan del hip hop, criticó el video diciendo que “los presidentes han sido asesinados en este país en el pasado”.

“Si eso lo ve la persona equivocada y se queda con esa mala idea, puede tener un verdadero problema. No sé lo que estaba pensando Snoop”, dijo el senador de Florida a la página de noticias de celebridades TMZ.

Después de las últimas elecciones estadounidenses, Snoop Dogg publicó en las redes el siguiente mensaje: “El peor día en América: 9/11. El segundo peor día en América: 11/9”. Ya había arremetido contra Trump antes de eso, pero desde entonces no ha dejado pasar ninguna oportunidad para arremeter contra el presidente.

Como si fuera una broma, el video no se subió al canal oficial de Snoop Dogg en Vevo sino al de Prankvsprank

Lavender es un remix de un canción de BadBadNotGood, que en esta versión cuenta con una polémica letra compuesta por Snoop Dogg y cargada de incitación a la violencia y denuncias por la discriminación y la brutalidad policial ante la comunidad afroamericana en Estados Unidos:

Mis perros no ladran, pero actúan

Moléstalos y te arrancarán el rostro

Siniestro, escupo verdades como un pastor

Así que soy un monstruo, cuando es el momento adecuado

Por la noche, un negro intenta arrastrarse

Y evitar morirse en estas malditas calles

A la mierda la policía, desde el punto de vista de un negro

Lanza esa mierda, habla esa mierda

Estamos frente a ustedes, cada uno de ustedes

No voy a decirles a todos ustedes negros lo que vamos a hacer

Pero lo que ustedes hicieron, piensen en el doble

Y pon un pie en tu garganta con un zapato

Está todo filmado y todavía no te creen

Payaseando, no traigas tu trasero de payaso aquí, negro vas a caer

Hablo en serio, voy a dejar a todos ustedes negros trasero de payaso delineados en tiza

Manténgase negros, la venganza viene de mucho tiempo atrás

Soy el payaso, pero el maldito payaso no juega a esoCuando la noche caiga, será la muerte para todos ustedes

Cuando la noche caiga, esta será la llamada final

La llamada final, vimos su compensación pero lo sufrimos

Por toda la mierda que ustedes malditos hicieron

Ahora, no es gracioso cuando el conejo tiene el arma

Malditos, vuélvanse locos

Córtenle la correa a los malditos

Hace una semana que mis perros no comen, déjenlos comer

Verán, les voy a decir de frente y sin filtros

Verán, soy un negro orgulloso, soy un negro valiente

Voy a obtener lo que necesito, un negro puede hablar un montón de mierda

Que es la razón por la que ustedes se quedaron

Y no estoy bromeando

Estoy fumando marihuana y haciendo círculos de humo

No quiero lastimarte, pero voy a chorrearte

Y mandarte de nuevo a la tierra de la que viniste

Con el arma, la misma que usé en otra galaxia

En realidad, un hecho sólido

Si yo mandara en el mundo, ¿eso me volvería en contra?

Me volvería negro, con mi mano esa cosa

Soy de la tierra de los valientes, tierra de las pandillas