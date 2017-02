‘Soñador’ lucha contra su deportación

Walter Gómez | wgomez@norsanmedia.com

Durham, NC.- Felipe De Jesús Molina Mendoza, de 25 años, es un soñador que relató a este semanario que su recorrido inició a los 8 años cuando llegó con su familia al Bronx, Nueva York, procedente de México. Ahí cursó la escuela primaria, luego vino la mudanza a Yadkinville, Carolina del Norte, y finalmente a Durham donde se graduó de Riverside High School con un GPA de 3.8.

“Comenzaron a llegar muchas ofertas de universidades y becas para aplicar pero la mayoría me pedía un seguro social y si no, debía pagar el triple. En esa época era muy difícil encontrar ayuda para los estudiantes indocumentados”, comentó Felipe.

Como muchos de los jóvenes, su sueño era continuar sus estudios superiores y viendo que no lo podía lograr su madre le propuso regresar a México y ella le pagaría su carrera. “No estaba muy convencido pero la realidad era que si quería hacerlo no había otra salida. Fue duro dejar a mi familia, a mis amigos y despedirte de la vida que tuviste”, indicó.

Universidad y pesadilla

Tres meses luego de graduarse, antes de cumplir 18 años, emprendió su camino a su natal Cholula, estado de Puebla, donde inició su primer semestre en la universidad en la carrera de edición de música y audio.

“Cuando llegas la gente te hace sentir que no perteneces ahí. No tienes el mismo acento, no hablas igual, mezclas mucho las palabras. Como dicen los mexicanos por ‘mamón’, porque no sabes cómo decirlas”, afirmó.

Pero lejos de detenerse en las barreras de adaptación Felipe inició sus estudios y luego de un semestre con balance positivo, todo cambió y cayó como un castillo de naipes.

“Mi abuela se enfermó, mi madre tuvo que venir a México a cuidarla y ya no podía apoyarme económicamente”, recordó.

A esto se sumó que su juventud y coraje hicieron hacer frente al perjuicio de ser gay y pronto comenzó a vivir algo que nunca imaginó.

“A principios del 2010 decidí salir abiertamente con un hombre gay y todo se complicó. De los abusos verbales comenzaron los físicos, un día nos arrojaron botellas que cortaron parte de mi cuerpo, y lo máximo llegó que no solo la Policía se negaba hacer los reporte y ayudarte, sino también me agredían”, afirmó Felipe.

Daca y el regreso

En el 2012, dos años luego de haber partido, llegó el anuncio del presidente Barack Obama de la Acción Diferida (DACA) y un sentimiento de coraje corrió por la mente de Felipe.

Casi sin esperanza, con su estima muy baja Felipe comenzó a trabajar en un ‘centro de llamadas’. A fines de 2013 el joven soñador fue blanco de un fuerte incidente que fue el ‘click’ para planear en el regreso.

“Las noticias sobre asesinatos a personas de la comunidad LGBTQ eran una moneda diaria y me juré que esto no me iba a ocurrir a mí”.

‘Tráigalos a Casa’

Un amigo de Felipe se convirtió en el pasaporte de salida al comentarle sobre la campaña Bring Them Home” (Tráiganlos a Casa), que impulsó la Alianza Nacional de Jóvenes Inmigrantes (NIYA).

A principios de abril el 2014 Felipe se entregó a las autoridades migratorias en el puesto fronterizo de Otay Mesa, en California, y luego de pasar la entrevista de miedo creíble y pagar una fianza de $7.500 quedó en libertad.

“El trato, el abuso de los oficiales y que te pongan ‘los grilletes’ en las muñecas y los tobillos como que fueras un criminal te marca psicológicamente”, comentó.

Finalmente, a fines de abril de 2014 Felipe llegó al aeropuerto de Raleigh y desde entoces sigue peleando su caso.

En víspera de Navidad del año pasado, Felipe recibió la carta del juez de inmigración que el 14 de febrero debe presentarse en la oficina del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Charlotte para su deportación al rechazarle el pedido de asilo.

Con el apoyo del grupo Alerta Migratoria NC y de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color (NAACP) Felipe emprende el final de su cruzada para quedarse en lo que considera su casa.

“Si vas a hacer algo hazlo bien, me dijo mi madre. No me voy a rendir y tomaré esa oportunidad con toda mi fuerza para seguir peleando mi caso y quedarme junto a mi familia”, concluyó.

Las organizaciones planean realizar actividades para pedir a las autoridades migratorias detener la deportación de este joven soñador.