Ted Cruz propone que ‘El Chapo’ pague por el muro

El senador republicano Ted Cruz propone utilizar el dinero decomisado a ‘El Chapo’ para financiar la construcción del muro fronterizo con México.

“Garantizar la seguridad de los texanos es una de mis principales prioridades. También debemos tener en cuenta el efecto en el presupuesto federal. Aprovechando los activos criminales del Chapo y sus aliados podemos compensar el costo del muro”, asegura el senador por Texas.

El ex aspirante a la presidencia de Estados Unidos, presentó el martes un proyecto de ley bautizado irónicamente con el acrónimo ELCHAPO Ensuring Lawful Collection of Hidden Assets to Provide Order o Asegurar la Recaudación Legal de Bienes Ocultos para Garantizar el Orden—, con el objetivo de pagar el muro fronterizo con México con el dinero confiscado al narcotraficante mexicano Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán Loera.

Fourteen billion dollars will go a long way toward building a wall that will help keep Americans safe: https://t.co/6GOMaxrCBI

— Ted Cruz (@tedcruz) April 25, 2017