Testigo y víctima de accidente comparten su historia

Charlotte, NC.- La conducción errática de un automovilista alertó a dos familias de Charlotte que viajaban de regreso a casa tras unas vacaciones en Myrtle Beach, un hecho que junto con su aterrador desenlace ya es conocido por millones de personas que han visto el video grabado por los testigos.

“¿Dónde está la Policía, caramba, se supone que ya llegaban?” se alcanza escuchar decir a una de las tripulantes del auto desde donde se grababan los hechos. En esos instantes, y durante el primer minuto del video, se observa a un automóvil de color negro zigzagueando, aunque a baja velocidad, por la autopista 501 y por momentos saliéndose de la vía.

Marcos Kelvin Bonilla, autor del video que se hizo viral en las redes sociales afirmó a HOLA que comenzó a grabar los hechos con su teléfono celular tras advertir a las autoridades con una llamada al 911 sobre lo que parecía, hasta ese entonces, un conductor en estado de ebriedad. “Ellos me dijeron que no me preocupara porque ya habían llamado como 10 personas”, dijo el puertorriqueño que se encontraba en el asiento trasero junto a su esposa e hijo.

Durante los primeros dos minutos grabados, tanto el auto de las familias latinas, como otros dos delante de ellos, siguen al errante conductor con cautela, anhelando que se detenga en algunos de los momentos que maneja por las áreas laterales o, en su defecto, que aparecieran los agentes del orden para prevenir una tragedia.

Sin embargo, ante el asombro de Bonilla y sus acompañantes, sucede lo impensado. “¡Ay no! ¡Por allá no!” se escuchar decir a una mujer en el video. El automovilista, posteriormente identificado como Rondi Rene Williams de 65 años, comete la osadía de conducir sobre la vereda intermedia hasta los carriles en dirección contraria.

En sentido contrario

“Se fue para el otro lado”, señala alarmado el boricua, al ver cómo varios conductores evaden el auto que conducía en contra vía, lo que no logró David Evans, un joven padre de Carolina del Sur, que conducía una camioneta pick up de color blanco en compañía de su perro, que tras girar a su derecha llega a golpear el vehículo de Williams, hecho que no se alcanza a observar en el video pero que fue descrito por el accidentado.

Evans dijo a HOLA que alcanzó a ver el auto que circulaba en dirección opuesta cuando estaba a escasos metros de distancia y sólo pudo dar un rápido giro del volante que alcanzó para evitar el choque frontal, pero no para evitar un golpe lateral que hizo girar por completo la camioneta para después volcarse.

Tras atestiguar el choque, los puertorriqueños se detienen en la carretera y corren hacía el auto que provocó el accidente en busca de respuestas. En el video se observa al conductor, notablemente alterado. Metros más adelante la pick up volcada y los sobrevivientes del deplorable suceso, el joven padre, su mascota y un motociclista que cayó tras el giro de la camioneta.

“Gracias a Dios mi hijo no estaba conmigo, sino en este momento podría estar lamentando una desgracia”, comentó Evans sobre la imprudencia del conductor, quien se encontraba bajo la influencia de alcohol y drogas, y que además transportaba estupefacientes en su coche, según constata en el reporte encontrado en la página web de la Oficina del Sheriff del Condado Horry.

Tras pagar una fianza, Williams, quien además cuenta con un extenso record de arrestos en Carolina del Sur, entre ellos posesión y tráfico de drogas, salió libre.

Viral

Hasta el lunes 12 de junio, el video grabado de Bonilla y que compartió HOLA Noticias Charlotte en su página de Facebook, había sido visto más de 5.4 millones de veces, se compartió en 34 mil ocasiones y ha recibido más de 20 mil reacciones y cerca de 3 mil comentarios.