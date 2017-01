Tras severo accidente: Familia urge apoyo de la comunidad

Jacksonville, FL.- Una familia hispana urge la ayuda solidaria de la comunidad debido a las condiciones económicas que se encuentra después que la madre y su hija menor sufrieran un grave accidente automovilístico en noviembre que les implicó dos meses de hospitalización y varias cirugías.

La señora Brina Ivet López, de origen hondureño y madre de 5 niños, se encuentra discapacitada tras salir del hospital Shands, luego de enfrentar cuatro cirugías, dos en cada pierna, para corregir los daños recibidos en el accidente automovilístico.

El accidente

El 29 de noviembre, a las 11:45 de la mañana, la señora López manejaba su van Chrysler, por Southside Blvd. sur, acompañada de su hija de dos años y medio, Brianna V. Alcántara, cuando fue impactada por una pickup de color negro, manejado por Michael Charles Ashley, quien transitaba en dirección contraria..

Según el reporte policial, Ashley fue el responsable del accidente por ‘manejar negligentemente’. El chofer perdió el control del vehículo al intentar sujetar su celular, el cual había saltado de sus manos, atravesando la barrera divisoria y estrellándose contra el vehículo de López, el cual sufrió pérdida total.

“Cuando vi aquella troca grande venir sobre nosotros, solo atiné a frenar como lógica reacción. Después del impacto yo quedé atrapada, inmóvil dentro del carro y mi hija salió proyectada de su silla y quedó con lesiones. Quedé casi inconsciente hasta que escuché el llanto de Brianna. Yo no podía moverme, solo atinaba a pedir ayuda para mi hija y a pedirle a Dios que no me llevara porque tengo seis hijos que alimentar -uno en su natal honduras- y luchar por ellos”, describió el duro momento.

El mismo causante del accidente sacó a López del auto. Más tarde llegó el equipo paramédico y fue trasladada al hospital Shands, junto a su hija, quien sufrió solo rasguños. Allí fue operada de emergencia seis veces, dos en cada pierna y dos en el brazo derecho, para luego estar convaleciente durante dos meses, hasta que finalmente salió del hospital muy adolorida, sin poder apoyar sus pies.

“Todo tiene que hacerlo sobre su cama” dice su esposo Víctor Alcántara. “Ahí tenemos que bañarla y tiene que hacer sus necesidades. Gracias a Dios mi suegra llegó de visita desde Honduras y nos ayuda con los niños. Mi cuñada los lleva a la escuela por la mañana, pero ellos regresan solos en la tarde, porque yo termino de trabajar muy tarde en la construcción. En la escuela me dijeron que no los podían extender el horario, por lo que tienen que caminar bastante para llegar a la casa”, expresó Alcántara quien afirma que ahora más que nunca, no puede perder su trabajo porque es el único sustento para un total de ocho personas.

Momento de ayudar

La oficina de la abogada de accidentes Elizabeth González explicó que el infractor declaró que no tiene propiedades y que utiliza solo la cobertura Personal Insurance Protection (PPI), que en el estado de Florida, cubre $10.000 dólares por persona accidentada.

“Brina López quedará con una deuda muy grande en el hospital por lo que le aconsejamos pedir ayuda de la comunidad poniendo cajitas recaudadoras en diferentes establecimientos hispanos, para que las personas puedan ayudar. Brina debe regresar al hospital varias veces, necesitará fisioterapias y medicinas más los costos de los cuidados hospitalarios”, dijo Yamila Sauretti, paralegal del bufete.

El bufete de la abogada González, que donó los gastos de su oficina y ha divulgado la noticia en su programa semanal de radio, espera el momento oportuno para negociar la deuda con el hospital.

“Nosotros somos indocumentados y como no tenemos seguro social, tampoco tenemos seguro médico. Estamos ahora desesperados por los pagos que debemos hacer al hospital. Aunque aún no ha llegado el estado de cuentas del Shands esperamos que sea cuantioso pues el de nuestra bebé ya llegó y por su atención médica la cuenta asciende a $22.000”, dijo atribulado Alcántara.

Las cajas recaudadoras están ubicadas en los establecimientos ‘Mi Pueblo’ de Beach Blvd, ‘Mi Raza’ y ‘La Catrachita’, ambas en Atlantic Blvd, ‘Mi Tierra’ de University Blvd y Pepes Hacienda, ubicado en Dupont Ave. Las donaciones pueden realizarse además a la cuenta https://www.gofundme.com/familia-lopez-gastos-medicos .

Para más información y ayuda a esta familia,



llamar al teléfono (904) 588 8346.

https://www.gofundme.com/familia-lopez-gastos-medicos