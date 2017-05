Trump tacha de “inaceptable” apuñalamiento racista ocurrido en Portland

Washington, 29 may.- El presidente Donald Trump tachó hoy de “inaceptable” el episodio ocurrido en la noche del pasado viernes cuando dos hombres murieron apuñalados en un tren metropolitano en Portland (Oregón) al intentar apaciguar a otro hombre que gritaba insultos racistas a dos mujeres que parecían ser musulmanas.

Trump no se había pronunciado sobre lo sucedido, lo que ya había elevado voces críticas, aunque el suceso ocurrió mientras se encontraba fuera del país en su primer viaje internacional a Oriente Medio y Europa, coincidiendo con el inicio del Ramadán, mes sagrado para el Islam.

The violent attacks in Portland on Friday are unacceptable. The victims were standing up to hate and intolerance. Our prayers are w/ them.

— President Trump (@POTUS) May 29, 2017