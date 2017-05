Una madre luchona

César Hurtado | [email protected]

Thomasville, NC.- Las manos de Kenia muestran los signos de un trabajo duro. Los callos, heridas, uñas quebradas y la dureza de la piel son más que un signo del amor que regala a manos llenas a sus hijos. A los tres que aún viven con ella, a la que hace su vida de pareja fuera del hogar, a la que se encuentra en Honduras y a aquella que, por cosas de la vida, la vida se le apagó pronto.

Nacida en Tegucigalpa, Honduras, Kenia Xiomara Hernández Torres, Ken, como le gusta que la llamen, llegó hace 17 años a Carolina del Norte huyendo de la pobreza y las terribles condiciones económicas que complicó aún más el paso del huracán Mitch.

“Yo era una muchacha, tenía como 23 años”, recuerda. Su pareja ya se encontraba en los Estados Unidos y la ayudó a llegar. “Fueron años muy duros”, dice.

Kenia se asentó en Thomasville y consiguió un trabajo en una fábrica. “Pero no me alcanzaba. Sacaba un poco más de 200 dólares a la semana que se iban en ‘baby sitter’ y no alcanzaba para la casa, luz, agua”, contó a HOLA. Por ello, obligada por las circunstancias, Kenia buscó trabajo donde mejor se paga: en la industria de la construcción.

En demolición

Los martillos neumáticos, mazos, herramientas riesgosas y la maquinaria pesada pasaron a ser pan de cada día. “Yo me acostumbré al trabajo y me volví experta’ en demolición, una labor en la que, por el gran esfuerzo físico, normalmente sólo trabajan hombres”, dijo orgullosa esta madre que no conoce límites para sostener a su familia.

Pero el trabajo encontrado reclamaría su completa atención durante largas y extenuantes jornadas, dejando muy poco tiempo para atender a su familia. “Luego, casi de inmediato, comenzaron los viajes fuera del estado y nos teníamos que ir a donde estuviera el trabajo”, explicó Kenia.

Con los viajes comenzaron las largas estadías fuera de casa. De lunes a viernes trabajando duro, retornando viernes al hogar para luego, la noche del domingo, partir nuevamente a su destino de trabajo y reanudar las labores.

Las imágenes de los múltiples lugares visitados en California, Florida, Kentucky, West Virginia, Ohio, Virginia y las Carolinas probablemente se le confunden al tratar de recordarlas. Pero lo que sí puede recordar bien es el reclamo y llanto de sus hijos en cada partida.

“Es duro, es muy duro. Saber que te tienes que ir para darles un mejor futuro, sus comodidades, sus estudios, un lugar digno donde vivir y la posibilidad de un mañana mejor”, afirmó Kenia. “Desde Kinder que no puedo ir a una reunión con los maestros de la escuela. Pero, esa es la voluntad de Dios”, añadió.

Difícil decisión

Pero dejar a sus hijos bajo el cuidado de su pareja no fue una decisión fácil para Kenia. Ella misma, a los 17 días de nacida fue dejada por sus padres al cuidado de sus abuelos paternos, dos personas ya jubiladas y muy cansadas.

Cuando contaba con 12 años, su abuela, ya viendo cerca la muerte, la llevó a conocer a su madre biológica. “No me acuerdo mucho del encuentro. Solo que me mostró a mi mamá y finalmente pude saber quién era ella”.

Por ello, ir a trabajar fuera de casa fue una decisión dura para la laboriosa madre que aclara que por ningún motivo dejaría abandonados a sus niños. “Eso nunca lo haría. Sé lo triste que se siente y, aunque mis padres tuvieron sus razones y no los juzgo, yo no lo haría jamás”, sentenció.

Valor del trabajo

Kenia tiene muy claro cuál es el precio de su trabajo. Sin embargo, uno de sus hijos, sin conocer exactamente la labor de su madre, le pidió que le compre un carro. Esa fue la oportunidad propicia para darle una lección sobre el valor del dinero y se lo llevó a trabajar con ella.

Al terminar el primer día de labores, su hijo le dijo, “mamá, ahora sí que sé cómo te ganas el dinero. Te admiro, pero mejor voy a estudiar para no sufrir lo que sufres tú”.

De fiesta

Este día de la madre Kenia espera pasarlo en casa, acompañada de sus hijos y pareja, recibiendo parte del amor que entrega día a día con su esforzada labor. Solo que la fiesta terminará temprano pues mamá tiene que descansar para, esa misma noche, hacer un viaje de retorno a su realidad, una dura realidad que acepta sacrificadamente por amor.