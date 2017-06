Vicente celebra ser papá y mamá, en libertad

Por Walter Gómez | [email protected]

Raleigh, NC.- Para Vicente Marcial Noyola, de 41 años, originario de Guerrero, México, el rol de ser padre y madre le llegó de golpe. Fue duro al comienzo, reconoce, pero con la receta de paciencia, aprendizaje y amor, la familia salió adelante.

Y el cariño y guía que le ha dado a Jeffrey de 21 años, Cristopher de 19, Alicia 17, Michele 15, Gabriel 11, Crystal 8 y Miguel de 5, se pusieron a prueba la mañana del 7 de marzo cuando un oficial lo arrestó frente a su niña menor y lo llevó al Centro de Detención del Condado Wake, en Raleigh, luego de desconocer que debía presentarse a la corte por conducir con una licencia suspendida.

Sacudidos

Con los hijos más grandes en el trabajo y el resto de los chicos en la escuela, Vicente, ya dentro de la cárcel, sufría pensando en la seguridad de sus hijos.

“Cuando llegaba la noche no dormía pensando en los más chiquitos. Quién los cuidaría si tienen que ir al doctor o cuando llegan de la escuela y quieren comer algo”, mencionó Noyola a este semanario.

Vicente comentó que sus hijos más pequeñitos, Crystal y Miguel, son los más apegados a él. “Fue muy duro cada día imaginarme no verlos más. Sería la separación total de la familia”, expresó Noyola.

Por su parte, Alicia, que define a su papá como una buena persona que quiere lo mejor para ellos con continuos consejos, dijo a HOLA que en el tiempo que estuvo detenido, “fue muy duro llegar a casa y que él no estuviera. Mis hermanos más chiquitos lo extrañaban pero no se daban cuenta de lo grave de la situación”.

En libertad

Con el apoyo del grupo Alerta Migratoria NC, el domingo 21 de mayo, oficiales del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) aceptaron una petición de libertad supervisada luego de ser eliminados los cargos civiles y Vicente recuperó su libertad.

“Cuando me llamaron y me dijeron que trajera mis cosas, no entendí dónde me llevaban. Creía que me iban a trasladar a un centro de Inmigración. Cuando comprendí que quedaba en libertad me puse muy contento. Ahora estamos buscando un abogado de inmigración que me represente en el próximo paso”, comentó.

A solo días de festejar un Día del Padre especial, Vicente remarca la importancia de amar a sus hijos y disfrutarlos día a día.

“Hay que saber educarlos y pasar tiempo con ellos. Uno por los hijos da la vida”, concluyó.