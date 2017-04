Visita de enorme cocodrilo sorprende a familia de Carolina del Sur

Una familia de Mount Pleasant recibió la inesperada visita de un enorme cocodrilo durante la mañana de Pascua.

Los propietarios dijeron que pensaban que alguien había entrado a su casa antes de descubrir que el reptil se había subido al porche de su casa.

El cocodrilo de 9 pies de largo tuvo que subir una escalera de 15 pies, romper una pantalla de la puerta, entrar y apartar los muebles fuera de su camino.

A Mount Pleasant family says they thought someone was breaking into their home, until they found this gator on… https://t.co/l4A4edNtVm

— WBTW News 13 (@WBTWNews13) April 17, 2017